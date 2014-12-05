Bloomberg: 3. havalimanı için 3 kamu bankası ile 3 özel banka 4,5 milyar Euro vermek üzere

ABD'den yayın yapan Bloomberg, "Türkiye'de üç kamu bankası ile üç özel bankanın, İstanbul'a yapılacak 3. havalimanı projesinin ilk aşaması için yaklaşık 4,5 milyar Euro'luk krediyi sağlamak üzere" olduğunu duyurdu. Bloomberg'e göre, toplam 10,3 milyar Euro'ya mal olması beklenen projeye kamu bankalarının yaklaşımı "Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 3. havalimanına verdiği önemi gösteriyor."

Bloomberg.com'da Ercan Ersoy ve İsobel Finkel'ın "İstanbul Havalimanı'nı hayal edenler, Türkiye'de en büyük krediyi almak üzereler" başlığıyla yayımlanan haberi, özetle şöyle:

"2020’de dünyanın en büyük kapasiteli havalimanlarından biri olması amaçlanan İstanbul’un üçüncü havalimanının müteahhitleri projeyi finanse etmesi için görüşülen banka sayısını düşürüyor. Önümüzdeki ay proje için bankalardan alınan kredi, Türkiye’nin en büyük kurumsal kredisi olabilir.

Bu durum hakkında bilgi sahibi olan dört kişinin iddiasına göre, Ziraat ve Halk Bankası dahil üç kamu bankası ile üç özel banka, projenin ilk aşaması için yaklaşık 4,5 milyar Euro sağlamak üzere. Proje finansörlerinden biri olan Denizbank CEO'su Hakan Ateş, 17 Haziran’da “Yaklaşık 10 banka bu yılın başında düşünüldü” diye konuştu.

Devlet bankalarının tutumu projenin Tayyip Erdoğan için önemini gösteriyor olabilir.

Erdoğan, Ortadoğu ve Avrupa’daki rakipleriyle rekabetinde ona katkı sağlayacağı için İstanbul’u bir ulaşım merkezine dönüştürmek istiyor.

Dubai’de Commerzbank’ta bir kredi analisti olan Apolos Bantis, telefonda dün (4 Aralık 2014) şunları söyledi:

“Üç kamu bankası ile altı Türk bankasından oluşan bir grubun böyle bir risk alması, bu projeye finansör olmak için bazı politik motivasyonların olduğunu gösteriyor. Türkiye’nin en büyük bankalarının altısının bu işlemi yapmış olduğu gerçeği projenin finansal devamlığı üzerine olan kaygı ve spekülasyonları gidermeli.”

Cengiz Holding’in yöneticisi Mehmet Cengiz de, 22 Kasım’da “Projenin finansörlerinin Türkiye'deki bankalar olmasının planlandığını" söyledi.

Yapı Kredi Bankası ve Garanti Bankası’nın, finansör grubunun tamamlanması için devlet tarafından işletilen Türkiye Vakıflar Bankası’na katıldığı, ancak bu konunun tartışıldığı müzakerelerin özel olduğu söylendi. Ayrıca bilgi veren üç kişi tarafından “Ziraat Bankası finans sağlama noktasında en büyük paya sahipken, Garanti ise en küçük paya sahip olduğu” belirtildi.

İki kaynak da “en az 15 yıl vadeli olması planlanan kredinin 4 yıl geri ödemesiz olabileceğini” söyledi. 3 kişi de “finansman paketinin ocak ayında tamamlanabileceğini” belirtti.

Türkiye THY’yi desteklemek için havacılık altyapısına yatırım yapıyor. Böylece Avrupa ile hava ulaşımı konusunda rekabet edebilecek. Londra’daki Heathrow, Pekin ve Atlanta’dan sonra üçüncü en büyük havalimanı; Airports Council International'ın verilerine göre 2013 yılı boyunca 72 milyon yolcu taşıdı. Atatürk Hava Limanı’ndaki trafik geçen yıl yüzde 14 büyürken, 51 milyon yolcuyla 18’inci sıraya tırmandı. Dubai'de de yılda 66 milyon yolcu taşınıyor.

Toplam maliyet 10,3 milyar Euro

Geçen yıl havalimanı yapımı ve işletmesi için sözleşme imzalayan 5 Türk inşaat şirketinden biri olan Limak Holding AŞ’nin yöneticisi Nihat Özdemir’e göre, 3. havalimanının 10.3 milyar Euro'ya mal olacağı tahmin ediliyor. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü’nün (DHMİ) internet sitesine göre de, havalimanı ilk aşamada, 2018’den itibaren senelik 90 milyon yolcu kapasitesyle işletmeye alınacak. Son aşamada, havalimanı 150 milyon yolcuya hizmet edecek.

Ziraat’in sözcüsü Ali Kırbaş devlet tarafından koordine edilen finans sağlama girişiminin varlığını onayladı. Yapı Kredi’den bir sözcü ise yorum yapmayı reddetti.