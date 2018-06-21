Blok zinciri teknolojisi CEF'te tüm yönleriyle ele alınacak

İstanbul, 21 Haziran (DHA) - Sabancı Üniversitesi\'nin, Akbank’ın kurucu sponsorluğunda hayata geçirdiği “Sabancı Üniversitesi Center of Excellence in Finance”in (CEF) uluslararası konferans serisinin ikincisinde blokchain (blok zinciri) ve kripto para birimleri gibi bağlı olduğu teknolojiler ele alınacak.

“Finans Piyasalarının Geleceği” başlıklı konferans kapsamında 26 Haziran Salı günü üç panel düzenlenecek. Son panelde geleceğin teknolojisi blok zincirinin işleyiş yapısı, potansiyel kullanım alanları ve karşı karşıya olduğu fırsatlar ele alınacak.

Moderatörlüğünü Sabancı Üniversitesi Finans Kürsüsü Başkanı ve CEF Kurucu Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş’ın yapacağı panelde ayrıca, blok zinciri teknolojisinin yaygınlaşmasının finans ve genel olarak iş dünyasına etkilerine dair kısa ve uzun vadedeki beklentiler de konuşulacak.

Blok zinciri teknolojisiyle birlikte gündeme gelen kripto para birimlerinin ulusal para birimleri ile rekabeti sebebiyle yarattıkları tehdit algısı, toplam varlıklarının önemli bir bölümünün az sayıda yatırımcının elinde olması, ölçek ve işlem hızı kısıtları gibi teknik ya da mevzuata ilişkin tehlikelerin de tartışılacağı blok zinciri paneline; kripto para birimi varlıklara dair saklama hizmeti veren Trustology şirketinin kurucusu ve CEO’su Alex Batlin, blok zinciri alanında danışmanlık sağlayan 11:FS şirketinin ortak kurucusu Simon Taylor, sigortacılık alanında blok zinciri teknolojisinin yaygınlaşmasına öncülük eden iXledger’in ortak kurucusu ve COO’su Cristina Dolan konuşmacı olarak katılacak.

Konferansta, küresel ekonomi gündeminin en ön sıralarında yer alan iki önemli konu olan fintech girişimleri ve blok zinciri teknolojisinin yanı sıra bankacılık sektöründeki son gelişmeler de ele alınacak.

Konferansın açılış konuşmalarını Sabancı Üniversitesi Finans Kürsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Sabancı Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Zehra Sayers ve Akbank Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye Suzan Sabancı Dinçer yapacak.

Türkiye ve dünyadan uzman ve profesyonellerin katılımıyla üç panel gerçekleştirilecek konferansta, ünlü yatırımcı Mark Mobius da bir konuşma yapacak.