Blok zinciri projeleri ortak Ethereum fonu oluşturuyor

Deniz Kılınç / İstanbul, 20 Şubat (DHA) - Çeşitli blok zinciri projeleri Ethereum’u geliştirmek ve güçlendirmek için toplum fonu oluşturacağını duyurdu.

Cosmos, OmiseGO, Golem, Maker, Global Brain ve Raiden, Ethereum blok zinciri ağını geliştirmek ve güçlendirmek için Ethereum Toplum Fonu (ECF) oluşturacaklarını açıkladı. Fonun ilk eylemi, ölçeklenebilirlik sorununun üstesinden gelmek için Ethereum’a kalıcı mali destek sağlaması planlanan Altyapı Hibesi Programı (Infrastructure Grant) olarak belirlendi.

Ölçeklenebilirlik, Ethereum ağı üzerinde kurulan ve kendi projelerinin toplu olarak kullanılmasını önlemesi nedeniyle tüm platformlar için ana problem olarak yer alırken, Altyapı Hibesi programı kapsamında projeler soyutlanma yerine kaynaklarını bir araya getirip birlikte çalışarak Ethereum ağı üzerinde çalışan bütün projelere evrensel bir çözüm sunmayı hedefliyor.

Golem Baş Teknik Danışmanı Piotr Janiuk, “Ethereum ne kadar ölçülebilir olursa, sözü edilen ölçeklendirmenin gerçekleşmesi için Golem protokolüne o kadar daha az kod uygulanacaktır” dedi.

ECF projesinde yer alan isimler arasında Cosmos’un Ortak Kurucusu Jae Kwon, Golem’in Kurucusu Julian Zawistowiski, OmiseGO Kurucusu Jun Hasegawa, Maker’ın Kurucusu Rune Christensn yer alırken, fon danışmanları arasında ise Ethereum’un Kurucusu Vitalik Buterin ve Ethereum Vakfı’nın Müdürü Ayako Miyaguchib bulunuyor. Bütün üyeler fonun Ethereum’un ağının omurgası olduğu yönündeki inançlarını belirtirken Buterin, “Heyecan ile eşleşen değeri sunmak, 2018\'in mantrası (yükselen değeri) olmalıdır; ECF gibi ekosistemin gelişimini organize etmeye yardımcı olan çabalar bunu mümkün kılmaya yardımcı olacak” dedi.