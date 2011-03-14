blogspot.com'lar açılıyor

T24- Digiturk'un şikayetiyle tümden erişime kapatılan dünyanın en büyük blog platformu blogspot.com, savcılık kararının iptal edilmesiyle yeniden açılacak.

Türkiye'de internet sitelerine uygulanan sansür politikası Beyoğlu'nda büyük bir yürüyüşle protesto edildi.

Dünyanın en büyük blog barındırma platformlarından Blogspot’a Türkiye’den erişimi Digiturk’ün şikayeti üzerine tümden engelleyen Diyarbakır Cumhurityet Başsavcılığı, bu kararını kaldırdı. Kararın geri çekilmesinde bu yöndeki bilirkişi raporu rol oynadı.

Edinilen bilgilere göre karar, internet servis sağlayıcı firmalara tebliğ edildikten sonra uygulanmaya başlayacak. Bunun da 4-5 gün alabileceği belirtiliyor.

Digiturk, yayın hakkı kendisinde olan bazı yayınlardan görüntülerin bazı bloglarda yayınlanması üzerine savcılığa başvurarak tüm Blogspot platformuna erişim engeli uygulatmaya başlamıştı. Digiturk, defalarca uyarılmalarına karşın bu yayınların devam etmesi üzerine bu yola başvurduklarını bildirmişti.



Ancak başvurusunda telif ihlali yapılan bloglar yerine tüm Blogspot'un adresini ve Google'ın bazı diğer servislerince de kullanılan ortak IP'leri yasaklatmak isteyen Digiturk'un bu tavrı, sansürsüz internet savunucuları ve bilişim hukukçularınca eleştirilmişti.

Süreci izleyen bilişim hukukçularından Doç. Dr. Yaman Akdeniz, erişim engeli kararının kaldırılması için hukukçulardan oluşan bir ekibin uzun süredir Diyarbakır mahkemelerinde çaba gösterdiğini, Google'ın da karara itiraz ettiğini Twitter'dan duyurdu.

İnternet Teknolojileri Derneği (İNETD) de, daha önce Digiturk ve Başsavcılık dahil blogların kapatılmasıyla ilgili kurumlar hakkında görevi suistimal iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuştu.

Anlaşmanın tutarı ise 30 milyar doları bulacak ki bu rakam Hindistan'ın askeri tarihinin en büyük ithalatı anlamına geliyor.