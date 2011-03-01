blogspot.com'a erişim yasaklandı

T24- Diyarbakır 5. Asliye Ceza Mahkemesi, Google'ın blog servisi "blogspot.com"a erişimi engelledi.

Google'ın ücretsiz blog servisi Blogspot'a erişim Diyarbakır 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 14.01.2011 tarih ve 2011/156 D iş sayılı kararı ile engellendi.

Daha önce de Digitürk'ün şikayeti ile engellenen Blogspot.com sitesine erişimin engellenmesiyle ilgili Superonline twitter hesabından açıklama yaptı.

Superonline'ın açıklamalası;

"Blogspot.com, Diyarbakır 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 14.01.2011 tarih ve 2011/156 D iş sayılı kararına istinaden engellenmiştir. Blogspot.com'un kapatılması mevcut tüm servis sağlayıcılarını kapsayan yasal bir zorunluluktur. "