Blogger.com'un fişini LigTV çekti

24 Ekim’den beri Diyarbakır 1. Sulh Ceza Mahkemesi 20.10.2008 tarih ve 2008/2761 sayılı kararı gereği erişime kapalı olan dünyaca ünlü blog (e-günlük) servisi Blogger.com, telif haklarını ihlal eden bloglar nedeniyle Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (FSEK) kapsamında engellendi.Digiturk yayınlarını ücretsiz olarak paylaşan birçok servis ve blogu takip ederek telif hakları kanunu dolayısıyla gerekli başvruruları yapmak üzere kurulan Dijital Platform Hizmetleri Sahtekarlık Bölümü tarafından yapılan başvuru sonucunda, Blogger servisinin sahibi Google’dan geri dönüş alınmadığı belirtiliyor. Google Türkiye ilgilileri ise konudan haberdar olmadıklarını, ancak sorunu çözmek istediklerini ifade ediyorlar.

Blogger.com ve Blogspot.com alan adlarının, Diyarbakır 1. Sulh Ceza Mahkemesi Hakimi tarafından Türk Ceza Kanunu’nun 5846 sayılı ek 4’nci maddesi gereğince;

“Hak sahibinin yazılı izni olmaksızın, bu Kanuna aykırı olarak kasten; bir eseri temsil eden veya topluma açık yerlerde gösteren, bu gösterimi düzenleyen veya dijital iletim de dahil olmak üzere her nevi işaret, ses ve/veya görüntü iletimine yarayan araçlarla yayan veya yayımına aracılık eden, İşaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakkı Kanunun 25’inci maddesinde düzenlenmiştir. Çoğaltılmış eserin ve işlenmesinin, dağıtılma, satış, kiralanma, (mesela film kopyalarının gösterilmek, kitapların okunmak için kiracının kullanımına bırakılması) ödünç vermek (mesela notaların aslının bir konser için icraya gönderilmesi), kamuya ödünç veya herhangi bir yolla ticarete sunulması demektir” gerekçesiyle kapatıldığı belirtildi.

Mahkeme yetkilileri, kararın itiraza açık olduğunu ve şu ana kadar karara itirazın çıkmadığını söylediler.



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Blogger.com da yasaklı!