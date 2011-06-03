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Yaşam

Blogger: Bu adam MacBook'umu çaldı

Joshua Kaufman evinden çalınan dizüstü bilgisayarını bir süre önce yüklediği hırsız takip yazılımı sayesinde buldu.

03 Haziran 2011 03:00

T24- ABD'de Joshua Kaufman evinden çalınan dizüstü bilgisayarını bir süre önce yüklediği hırsız takip yazılımı sayesinde buldu.




Kaufman Hidden adlı yazılımı bilgisayar çalınmadan kısa bir süre önce yüklemişti.
Hırsızlığın ardından yazılım çalışmaya başladı ve sahibinin e-mail adresine bilgisayarın hangi adreste olduğunu bildirdi.

Yazılım ayrıca hırsız bilgisayarı açıp kullanmaya başladığında, bilgisayar kamerası sayesinde çektiği fotoğrafları da gönderdi.

Fotoğraflarda bilgisayarın karşısına oturmuş hırsız açıkça görülebiliyordu.

Ayrıca hırsızın kanepede yatmış uyurken görüntüleri de vardı.

Ancak Kaufman bunları polise götürdüğünde sonuç alamadı.

O da fotoğrafları Twitter'da ve "MacBook'umu çalan adam budur" adlı bir blogda yayınladı.

Çok sayıda insanın bu mesajı paylaşmasının ardından Kaufman bir gün içinde sonuç aldı.

Medyanın da ilgisi üzerine bu kez polis Kaufman'ın kapısını çaldı ve daha önce kendisine yardımcı olmadıkları için özür dilediler.

Hırsız kısa sürede yakalandı ve Joshua Kaufman da bilgisayarına kavuştu.

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