Blog yazarının katillerine idam cezası



Bangladeş'te İslam'a yönelik eleştirileriyle tanınan Ahmet Racib Haydar'ı 2013 yılının Şubat ayında öldürmekten yargılanan yedi sanıktan ikisi idam cezasına çarptırılırken, beş sanık cinayete yardım ve yataklık suçundan hapis cezası aldı. İdam cezasına çarptırılan iki üniversite öğrencisinden birinin halen firarda olduğu, cezasının gıyabında verildiği belirtildi.

Savcı Mahbubur Rahman, AFP haber ajansına yaptığı açıklamada, öğrencileri cinayete teşvik ettiği gerekçesiyle Yaşim Uddin Rahmani adlı hatibin beş yıl hapisle cezalandırıldığını söyledi. Rahmani'nin sanıklara İslam'ı eleştiren ateist blog yazarlarının öldürülmesinin dini açıdan sakıncası olmadığını söylediği belirtiliyor.

Cesetler satırla doğrandı

Bangladeş emniyeti cinayetin ardında radikal İslamcı yasaklı Ansarullah Bangla grubunun bulunduğunu belirtiyor. Haydar'ın öldürülmesinden sonra da beş blog yazarı ve bir yayıncı cinayetlere kurban gitti. Haydar ve diğer kurbanlara ait cesetler satırla doğranmış olarak bulunmuştu.

160 milyon nüfuslu Bangladeş'te halkın çoğunluğunu Müslümanlar oluşturuyor. Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü'nün raporuna göre Bangladeş, 180 ülkenin yer aldığı basın özgürlüğü endeksinde 146'ıncı sırada bulunuyor.