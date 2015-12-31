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Dünya
Deutsche Welle

Blog yazarının katillerine idam cezası

Bangladeş'te seküler bir blog yazarını öldürdükleri gerekçesiyle yargılanan iki kişi idam cezasına çarptırıldı. Ülkede 2015 yılında altı blog yazarı ve bir yayıncı cinayetlere kurban gitti.

31 Aralık 2015 19:19


Bangladeş'te İslam'a yönelik eleştirileriyle tanınan Ahmet Racib Haydar'ı 2013 yılının Şubat ayında öldürmekten yargılanan yedi sanıktan ikisi idam cezasına çarptırılırken, beş sanık cinayete yardım ve yataklık suçundan hapis cezası aldı. İdam cezasına çarptırılan iki üniversite öğrencisinden birinin halen firarda olduğu, cezasının gıyabında verildiği belirtildi.

Savcı Mahbubur Rahman, AFP haber ajansına yaptığı açıklamada, öğrencileri cinayete teşvik ettiği gerekçesiyle Yaşim Uddin Rahmani adlı hatibin beş yıl hapisle cezalandırıldığını söyledi. Rahmani'nin sanıklara İslam'ı eleştiren ateist blog yazarlarının öldürülmesinin dini açıdan sakıncası olmadığını söylediği belirtiliyor.

Cesetler satırla doğrandı

Bangladeş emniyeti cinayetin ardında radikal İslamcı yasaklı Ansarullah Bangla grubunun bulunduğunu belirtiyor. Haydar'ın öldürülmesinden sonra da beş blog yazarı ve bir yayıncı cinayetlere kurban gitti. Haydar ve diğer kurbanlara ait cesetler satırla doğranmış olarak bulunmuştu.

160 milyon nüfuslu Bangladeş'te halkın çoğunluğunu Müslümanlar oluşturuyor. Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü'nün raporuna göre Bangladeş, 180 ülkenin yer aldığı basın özgürlüğü endeksinde 146'ıncı sırada bulunuyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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BangladeşAhmet Racib HaydarMahbubur Rahman AFPYaşim Uddin RahmaniCesetlerAnsarullah BanglaMüslümanlarTanımayan GazetecilerDeutsche Welle Türkçe DPA/AFP/DW/TY/BW

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