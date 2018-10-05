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Ekonomi

Blockchain startupı Time'ın “En Dahi 50 Şirket” listesinde

Deniz Kılınç / İstanbul, 5 Ekim (DHA) – Blockchain (blok zinciri) teknolojisini tapu sicili kapsamında kullanan ilk startuplardan biri olan Bitland, Time dergisinin “En Dahi 50 Şirket” listesine girdi

05 Ekim 2018 17:02

Deniz Kılınç / İstanbul, 5 Ekim (DHA) – Blockchain (blok zinciri) teknolojisini tapu sicili kapsamında kullanan ilk startuplardan biri olan Bitland, Time dergisinin “En Dahi 50 Şirket” listesine girdi.
Time dergisi, söz konusu listeyi, küresel düzeyde temsilciliklerinin aday gösterdikleri \"iler görüşlü\" şirketleri özgünlük, başarı ve hırs faktörlerine göre değerlendiriyor ve şirketler alfabetik sıraya göre listeleniyor.
Ganalı Narigamba Mwinsuubo’nın liderliğinde şirket, blok zincirini teknolojisini sabit arazi mülkiyeti kayıtları tutmak için kullanıyor. Uluslararası Para Fonu (IMF) Gana’daki arazinin yüzde 90’ının kayıtlı olmadığını bu sebeple de yasal işlemler gerçekleştirilemediğini duyurmuştu.
Bitland’ın operasyonları kapsamında arazi mülkiyeti doğrulandıktan sonra, söz konusu mülkiyet geçmişe dönük olarak değiştirilemiyor ve şirket, Gana yönetimi işbirliğiyle operasyonlarını yönetiyor.

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