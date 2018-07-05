Blockchain güvenlik şirketi: Altı milyon Bitcoin kayıp

Deniz Kılınç / İstanbul, 5 Temmuz (DHA) – Blockchain (blok zinciri) güvenlik şirketi CasaHODL mühendislerinden Jameson Lopp, yaklaşık olarak dört milyon Bitcoin’in kayıp olduğunu ve iki milyonunun da çalındığını söyledi.

Building on Bitcoin isimli bir konferansta konuşan Lopp, Temmuz itibariyle toplamda altı milyon BTC’nin ulaşılamaz olduğunu belirtirken, sistemdeki BTC’lerin yüzde 28.5’inin Bitcoin blok zincirinde kalıcı olarak kaybolduğunu söyledi.

Toplam BTC stoğunun 15 milyondan fazla olmayacağı ve şu an sistemde 17 milyon BTC’nin işlem gördüğü göz önüne alındığında ise gönderilen, alınan veya ticareti yapılan BTC sayısının 11 milyondan fazla olamayacağı ortaya çıkıyor.

İlk kez Kasım 2017’de kripto para birimleri ve blok zinciri analiz şirketi Chainanalysis, Bitcoin blok zincirinde toplam 3.79 milyon BTC’nin kaybolduğunu iddia etmiş ve Chainanalysis ekonomisti Kim Grauer, kripto para birimleri sektörünün spekülatif doğası sebebiyle kayıp kripto para birimlerinin piyasa hacmi hesaplamasında yer almadığını söylemişti.