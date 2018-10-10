Blockchain, diplomaya entegre oldu

Sinem ERYILMAZ - Özgür KUMANOVALI / İSTANBUL,(DHA) -EĞİTİM, sağlık, finans gibi birçok alana yenilik getirecek olan Blockchain teknolojisi sayesinde diplomalar artık elektronik ortamda verilecek. Bu kapsamda diploma, sertifika ve transkript gibi belgelere zaman kaybetmeden ulaşmayı sağlayacak sistemin temelleri Bahçeşehir Üniversitesi’nde (BAU) atıldı.

\'Dünyanın yeni güven sistemi\' olarak anılan blockchain kullanımının birçok alanda çok önemli fırsatlar sağlayacağı ifade ediliyor. Bu yeni teknolojiyi güvenli kılan en önemli unsur ise kayıtların tek bir yerde saklanmayıp, dünya geneline yayılan yüzlerce, hatta binlerce bilgisayara dağıtılması. Bu sayede, kullanıcılar arasında herhangi bir merkezi otorite sayılabilecek bir yapılanmaya gerek duyulmadan, güvenli, hızlı ve ücretsiz veri aktarımı sağlanıyor.

Bu kapsamda Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) blockchain ile diploma, sertifika ve transkript gibi belgelere zaman kaybetmeden ulaşmayı sağlayacak sistemi hayata geçirdi. İlk olarak üniversitenin BAU International University Washington D.C kampüsünde hayata geçen CertifyIST isimli uygulama hakkında bilgilendirmede bulunan BAU BlockchainIST Merkezi Direktörü Dr. Öğr. Üyesi Bora Erdamar, \"Washingon D.C\'deki ilk mezunlarımızın diplomalarından başlayarak, hemen akabinde bütün öğrencilerimizin sertifika, diploma ve öğrenimlerine dair her türlü belgenin tutulabileceği bir uygulama çıkardık. Hem mobil hem de web sitesi uygulaması olacak. CertifyIST bu anlamda üniversite bünyesinde yapılan ilk diploma ve blockchain projesidir. Şu ana kadar da dünyada çok prestijli üniversitelerin bu konuda projeleri oldu\" dedi.

SAHTE DİPLOMANIN ÖNÜNE GEÇİLECEK

Uygulamanın fayları hakkında konuşan Dr. Öğr. Üyesi Erdamar öğrencilerin belgelerinin kolay ve güvenli bir şekilde saklanacağını, yeri geldiğinde istedikleri kurum ve kişilerle paylaşabileceklerini ifade etti.

Dr. Öğr. Üyesi Erdamar uygulamanın üç ana kurum ve kişinin işine yarayacağını belirterek şunları söyledi:

\"Birincisi, üniversiteler arasındaki iletişimde öğrencilerin kaybolan belgelerinin yeniden istenmesi durumunda bir vakit kaybı söz konusu. Diplomayı yeniden almanız gerektiğinde bununla ilgili geçen süre yaklaşıl iki ya da üç hafta... Dolayısıyla bu süreyi çok kısaltan bir uygulaması olacak projemizin. İkincisi, Türkiye ve dünyadaki genel bir problem sahte diplomalar. Bu çok önemli bir konu. Bu proje blokchain tabanında gerçekleştirildiği için sahte diplomaların önüne geçmiş oluyoruz uygulama ile. Bu uygulamanın içerisindeki akıllı kontratlar özelliği sayesinde diplomaların sahtesinin üretilmesi mümkün olmayacak. Ancak sadece izin verilen kurumun o diplomayı çıkardığını ispatlamış oluyoruz. Dolayısıyla uygulam hem kaybolan, hem de sahte diplomaların önüne geçmek için kurumların ve öğrencilerin işine yarayacak.\"

BÜROKRATIK YAVAŞLIK ORTADAN KALKIYOR

\"Günümüz iş dünyasında bu belgelerin trafiği bürokratik açıdan zaman kaybına yol açmakta\" diye konuşan Dr. Öğr. Üyesi Erdamar, \"Bu anlamda işe başvurulan kurumların belgeleri çok hızlı bir şekilde elde ederek süreci de hızlandırmaları mümkün olacak\" şeklinde açıklamada bulundu.

UYGULAMANIN KAPSAMI GENİŞLETİLMEK İSTENİYOR

CertifyIST uygulamasının en önemli amacının öncelikle İstanbul daha sonra tüm Türkiye çapında diğer üniversitelerin de katılımıyla büyümesi, projenin dünyaya duyulmasını sağlayacaktır. Bahçeşehir Üniversitesi\'nin Wahington D.C Kampüsü\'nde başlayan uygulamaya, diğer kampüslerimizdeki öğrencilerle devam edeceğiz. Buraya önce Türkiye\'den diğer üniversitelerin eklenmesiyle, sonra dünyadaki diğer üniversitelerle kurulacak konsorsiyum sayesinde uygulamanın dünya çapında yayılması için elimizden geleni yapmak istiyoruz\" dedi.

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