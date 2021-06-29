Blinken: ABD, Rusya ile daha istikrarlı ve öngörülebilir ilişkiler kurmayı umuyor

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD'nin Rusya ile daha istikrarlı ve öngörülebilir ilişkiler kurmayı umduğunu ancak Rusya'nın sorumsuz veya agresif eylemlerde bulunmaya devam etmesi halinde Washington'un karşılık vereceğini açıkladı.

Blinken İtalyan gazetesi La Repubblica'da yayınlanan söyleşisinde, ABD'ye yönelik siber saldırılara ve tutuklu Rus muhalif Alexei Navalni'ye atıfta bulunarak, "Rusya sorumsuz veya agresif eylemlerde bulunmaya devam ederse çatışma amacıyla değil, gerilimi tırmandırmak için değil, çıkarlarımızı ve değerlerimizi savunacağımız için karşılık vereceğiz" dedi.

Blinken Libya'daki Rus ve Türk birlikler sorulduğunda yabancı birliklerin Libya'dan çekileceğini ancak sürecin biraz zaman alacağını söyledi.

Blinken Çin'in ilişkiler konusunda "en karmaşık" ülke olduğunu ancak ABD'nin hiçbir ülkeden iki ülke arasında seçim yapmasını istemeyeceğini ifade etti.