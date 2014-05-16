Blatter’den Katar itirafı



İsviçre'nin RTS adlı televizyon kanalına konuşan Sepp Blatter, teknik raporlar, ülkede yaz aylarının çok sıcak geçtiğini açıkça göstermesine rağmen, FIFA İcra Komitesi'nin büyük çoğunluğunun turnuvanın Katar'da düzenlenmesi kararını aldığını belirtti. Blatter, "Elbette karar bir hataydı, biliyorsunuz insan hayatında hatalar yapar" diye konuştu.

‘Siyasi fatörler etkili oldu‘

Katar'ın 2022 Dünya Kupası'nı "satın almadığını" vurgulayan Blatter, "Ben hiçbir zaman satın alındığını söylemedim. Ancak karar, siyasi faktörler nedeniyle alındı" ifadesini kullandı.

Rüşvet iddialarıyla ilgili soruları yanıtsız bırakan FIFA başkanı, Fransa ve Almanya’dan siyasi baskı geldiğini söyledi. Blatter “Biliyorsunuz ki Katar ile iş yapan büyük Alman ve Fransız şirketleri var. Bu şirketler sadece dünya şampiyonası için çalışmıyor“ dedi.

Katar'daki turnuvanın hangi mevsimde düzenleneceği henüz netlik kazanmadı. Blatter, yaz aylarında sıcaklığın 50 dereceyi bulması nedeniyle turnuvanın 2022 sonlarına kaydırılmasından yana çıkıyor.

Katar eleştiriliyor

Çalışma şartlarının kötü olması nedeniyle Katar uzun süredir eleştiri oklarına hedef oluyor. Yabancı sendikaların belirttiğine göre Dünya Şampiyonası organizasyonunun Katar'a verildiği 2010 yılından bu yana ülkedeki şantiyelerde en az bin 200 yabancı işçi hayatını kaybetti.

Blatter adaylığını doğruladı

78 yaşındaki Blatter, 2015’te beşinci kez FIFA başkanlığına adaylığını koyacağına dair çıkan haberleri doğruladı ve “Sadece hevesli değilim, aynı zamanda devam etmeye kararlıyım da“ şeklinde konuştu. Blatter’in Katar ile ilgili açıklamaları aynı zamanda muhtemel rakiplerinden UEFA Başkanı Michel Platini’yi de hedef alıyor. Platini Dünya Kupası organizasyonunun Katar’a verilmesini açıkça destekleyen tek üst düzey yetkili olmuştu.