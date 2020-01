Blatter hakkında soruşturma iddiası

New York Times ve ABC televizyonları Blatter'in üzerindeki hukuki baskı nedeniyle istifa ettiğini iddia etti. New York Times, soruşturmayı yürütenlere dayandırarak verdiği haberinde, Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI), Sepp Blatter hakkında soruşturma yürüttüğünü yazdı. Geçen hafta FIFA'ya yönelik operasyonu ilk kez New York Times kamuoyuna duyurmuştu.

FBI iddialarla ilgili bir açıklama yapmaktan kaçındı. Amerikan haber ajansı AP ise Blatter'in uzun yıllardır arkadaşı olan Walter Gagg'ın açıklamalarına yer verdi. Haberde Gagg'ın, 'Bu sabah erken saatlerde kendisiyle güzel bir görüşmemiz oldu. Ardından ABD'den bu konuda diğer bilgiler geldi' dediği belirtildi. AP'ye göre bu bilgiler Blatter'in de soruşturmada adının geçtiğini ima ediyor.

Blatter'in dünkü istifa kararı dünya genelinde olumlu karşılandı. Kuzey ve Orta Amerika ile Karayipler Futbol Konfederasyonu (CONCACAF) ve Asya Futbol Federasyonu (AFC), Blatter'in istifasının ardından reform isteklerinin altını çizdiler. Açıklamada, 'Önemli bir noktaya geldik. Bu, harcamamamız gereken bir şans. CONCACAF, futbolun önümüzdeki yıllarda güçlendirilmesi için FIFA'nın yenilenmesi sürecine etki etmeye hazır' denildi. AFC de açıklamasında, 'Üye derneklerimiz ve kardeş federasyonlarımızla FIFA ve futbola gelecekte en iyi yolu çizmek için görüş alışverişinde bulunacağız' açıklaması yaptı.

AFC Blatter'in en büyük destekçisi olarak biliniyor. FIFA yöneticilerine yönelik yolsuzluk operasyonunda CONCACAF üyeleri Jeffrey Webb ve Eduardo Li de gözaltına alınmıştı.

Brezilyalı futbol efsanesi 'Pele' adıyla bilinen eski futbolcu Edson Arantes do Nascimento da Havanna'da yaptığı açıklamada, Blatter'in istifasının ardından FIFA'ya yolsuzlukla mücadele çağrısında bulunarak 'Dürüst insanlara ihtiyacımız var' dedi. Pele geçen pazar günü Blatter'in yeniden FIFA Başkanlığı'na seçilmesiyle ilgili olaraksa 'Harika. FIFA'nın başında tecrübeli insanlara ihtiyaç duyuluyor' diye konuşmuştu.