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Deutsche Welle

Blatter hakkında soruşturma

İsviçre Başsavcılığı, FIFA Başkanı Joseph Sepp Blatter hakkında ceza soruşturması başlattı.

25 Eylül 2015 21:47


İsviçre Başsavcılığı FIFA Başkanı Joseph Sepp Blatter hakkında yolsuzluk ve zimmetine para geçirme iddiasıyla ceza soruşturması başlattı. Suçlamalar arasında, Blatter'in UEFA Başkanı Michael Platini'ye usulsüz olarak 2 milyon İsviçre frangı aktardığı iddiası da bulunuyor. Savcılık iddialar arasında, Blatter'in 2005 yılında Karibik Futbol Birliği (CFU) ile FIFA aleyhine bir anlaşma imzaladığı, anlaşamanın hayata geçirilmesi sırasında da 'FIFA'ya karşı sadakat yükümlülüğünü ihlal ettiği' iddia edildi.

İsviçre Başsavcılığı, FIFA ile Blatter'in ofislerinde incelemeler yapıldığı ve veri içeren materyallere el konulduğunu duyurdu. İddiaların odağındaki Blatter, cuma günü Zürih'te yapılan İcra Kurulu toplantısının ardından ifade verdi. Platini de tanık olarak sorgulandı. Gün içerisinde Blatter ile birlikte yapılması planlanan FIFA basın konfernası gerekçe göstermeksizin iptal edilmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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