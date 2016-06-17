Blake Lively: Çocuklarıma bunu asla yapmayacağım

28 yaşındaki oyuncu Blake Lively, aktör eşi Ryan Reynolds’la mutlu bir evlilik sürüyor. 18 aylık James adında bir kızı olan Lively, ikinci bebeğine de hamile. Ünlü oyuncu, çocuklarını mümkün olduğu kadar, ışıltılı Hollywood dünyasının dışında yetiştirmek istediğini söylüyor.

Ünlü oyuncu Blake Lively, tam anlamıyla Hollywood’un içinde dünyaya geldi. Annesi Elaine bir yetenek avcısıydı. Babası Ernie ise aktördü ve kızı da onun gibi oldu. Ancak anlaşılan, Lively çocuklarının kendi gibi bu dünya içinde yaşamalarını istemiyor.

"Ryan son derece iyi ve normal biri. Çocuklarımızla birlikte ailemizi mümkün olduğu kadar gözlerden uzak ve normal yaşamak istiyoruz. Şöhret nedeniyle onların hayatlarından çalmak istemiyoruz çünkü böyle yaparsak tamamen bencil yaşamış oluruz" diyor.

Hollywood'un ışıltılı dünyasından çok sıkıldığını söyleyen Lively, kendisi için olabilecek en ideal günü de anlattı.

"Uyumak, Allahım söylemesi bile ne güzel, yine uyumak, ailemle zaman geçirmek, yemek yapmak ve birlikte yemek yemek, belki biraz da TV izlemek. İşte ideal günüm böyle bir şey."

Blake Lively 2012'de aktör Ryan Reynolds'la evlenmişti. Ünlü oyuncu, mutlu bir evliliğin tarifini de aşık olmaktan ziyade iyi arkadaş olmak, diye özetledi.

"Biliyorum ki hayatım boyunca en yakın arkadaşım hep Ryan olacak. Bu benim için her şeyden daha önemli. Onun gibi bir arkadaşa sahip olma hissini daha önce hiç yaşamamıştım. Eğer ona aşık olmasaydım bile biliyorum ki onunla arkadaş kalmak için yine de uğraşırdım" diyor.