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Spor

Blake Griffin'den 44 sayılık geri dönüş; işte NBA'de gecenin sonuçları

Pistons'ta Andre Drummond, 20 sayı ve 21 ribauntla Griffin'e eşlik etti

13 Ocak 2019 18:56

NBA'de Los Angeles Clippers'ı 109-104 yenen Detroit Pistons'ın all-star oyuncusu Blake Griffin, 44 sayı, 8 ribaunt ve 5 asist üretti.

NBA'e 8 maçla devam edildi. Blake Griffin, kendisini geçen sezon takasla Detroit Pistons'a gönderen eski takımı Los Angeles Clippers'ın seyircisi önüne çıktı. Pistons, Griffin'in 44 sayı, 8 ribaunt, 5 asist, 3 top çalmayla oynadığı mücadeleyi 109- 104 kazandı.

Pistons'ta Andre Drummond, 20 sayı ve 21 ribauntla Griffin'e eşlik etti. Clippers'ta Montrezl Harrell'ın 21 sayı, 9 ribaunt, 6 asist, 4 blok, Danilo Gallinari'nin 23 sayı, 6 ribaunt ve Lou Williams'ın 22 sayılık performansı galibiyete yetmedi.

İşte gecenin sonuçları

  • Los Angeles Clippers-Detroit Pistons: 104-109
  • Miami Heat-Memphis Grizzlies: 112-108
  • Orlando Magic-Boston Celtics: 105-103
  • Minnesota Timberwolves-New Orleans Pelicans: 110-106
  • Oklahoma City Thunder-San Antonio Spurs: 122-112
  • Phoenix Suns-Denver Nuggets: 102-93
  • Sacramento Kings-Charlotte Hornets: 104-97
  • Utah Jazz-Chicago Bulls: 110-102

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