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Blake Fielder-Civil komada!

Amy Winehouse'un eski kocası Blake Fielder-Civil, çoklu organ yetmezliği sebebiyle yoğun bakıma alındı

10 Ağustos 2012 19:54

Geçen yıl temmuz ayında hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Amy Winehouse'un eski kocası Blake Fielder-Civil, aldığı fazla alkol ve uyuşturucudan dolayı çoklu organ yetmezliği sebebiyle yoğun bakıma kaldırıldı.

Yaşam destek ünitesine bağlanan ve hâlâ komada tutulan Fielder-Civil'in sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Habertürk'te yer alan habere göre, Guardian gazetesindeki haberde Amy Winehouse'un babası Mitch Winehouse da yaşam mücadelesi veren eski damadı için kızının hayranlarından dua etmelerini rica ediyor.

Daha önce de uyuşturucu tedavisi gören Fielder-Civil, geçen sene soygunculuk ve ateşli silah bulundurma suçları sebebiyle tutuklanmıştı.

Winehouse ile Fielder-Civil, 2007 yılında evlendi ve 2009'da boşandılar.

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Amy Winehouseeski kocaBlake Fielderkomaçoklu organ yetmezliği

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