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Yaşam

Blair'in baldızı Müslüman oldu

İran'a yaptığı gezinin manevi duyguların kendisinde geliştiğini ve çok büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

25 Ekim 2010 03:00

T24- Tony Blair'in baldızı Booth İran gezisiden 6 hafta sonra mislüman olmaya karar verdi. Çarşaf giymesi konusunda "Manevi yolculuğumun beni nereye götüreceğini kim bilebilir?" dedi.


Kısa bir süre önce İran'ı ziyaret eden Booth, başörtüsü taktığını ve günde 5 vakit namaz kıldığını açıkladı.

İran'ın Qum kentindeki Fatima al-Masumeh mabetini ziyaret eden Booth'un, bu 'kutsal deneyimin' ardından 6 hafta önce Müslüman olmaya karar verdiği belirtiliyor.

Mail on Sunday gazetesine konuşan Booth, “Bir Salı akşamı bu manevi duyguların bende geliştiğini hissettim. Çok büyük bir sevinç ve mutluluk..." dedi.

Domuz eti yemiyor

İngiltere'de döner dönmez Müslüman olmaya karar verdiğini söyleyen Booth, “Artik domuz eti' yemiyorum. Her gün Kuran okuyorum ve şu an 60'ıncı sayfadayım. 45 gündür içki içmiyorum. İlginç olan ise günün sonunda bir ya da iki kadeh şarap içmeyi arzu eden biriydim, ancak Müslüman olmaya karar verdikten sonra içkiye dokunmak istemedim" dedi.

Çarşaf giyecek mi?

Müslümanlığa karşı her zaman sempatisinin olduğunu ve Filistin'de gönüllü olarak çalıştığını vurgulayan Booth, çarşaf giyip giymeyeceği konusundaki tartışmalara, "Manevi yolculuğumun beni nereye götüreceğini kim bilebilir?" sözleriyle nokta koydu.

Eski Başbakan Tony Blair'in eşi Cherie Blair'in üvey kızkardeşi Lauren Booth, “Bendeki bu değişimin, Tony Blair'in Müslümanlar hakkındaki düşüncelerinin değişmesine yardımcı olacağını umarım" diye ifade etti.

İran haber kanalı Press TV'nin İngilizce departmanında çalışan ve Irak savaşına karşı olan Booth, İsrail kuşatmasına karşı 2008 Ağustos'unda Kıbrıs'tan Gazze'ye hareket eden yardım gemisinde yer aldığını kaydetti. Booth'un İsrail ve Mısır'a girmesine izin verilmediği belirtiliyor.

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