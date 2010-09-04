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Dünya

BLAİR'E İRLANDA'DA PROTESTO DUBLİN (A.A)

04 Eylül 2010 16:58

-BLAİR'E İRLANDA'DA PROTESTO  DUBLİN (A.A) - 04.09.2010 - İngiltere'nin eski Başbakanı Tony Blair, kitap tanıtımı için geldiği Dublin'de savaş karşıtları tarafından protesto edildi. Blair, "Bir Yolculuk" (A Journey) adlı kitabı için Dublin kent merkezindeki Eason kitapevinde düzenlenen imza gününde, savaş karşıtlarının protestosuyla karşılaştı. İrlanda polisinin aldığı yoğun güvenlik önlemleri nedeniyle kitabevine yaklaşamayan 100 kadar gösterici tepkisini, Blair kitapevine girdiği sırada üzerine ayakkabı ve yumurta fırlatarak gösterdi. Atılan cisimler Blair'e isabet etmedi. Göstericilerden bazılarını gözaltına alan polis, bölgeyi güvenlik kordonuna aldı ve kitaplarını imzalatmak üzere Eason'a gelen okurların çantalarını sıkı kontrolden geçirdi.  Tony Blair, İngiltere'de 1 Eylülde piyasaya çıkan "A Journey"de 1997-2007 yılları arasında başbakan olduğu dönemle ilgili anılarını anlatıyor.

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