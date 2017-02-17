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BBC Türkçe

Blair'den Brexit'e karşı ayağa kalkma çağrısı

Eski İngiltere Başbakanı Tony Blair, İngiltere'nin AB'den ayrılmasına karşı kampanya yürüteceğini açıkladı ve seçmenlerin referandumda 'Brexit'in gerçek şartlarına dair bilgi sahibi olmadan' oy verdiklerini savundu.

17 Şubat 2017 21:08

Eski İngiltere Başbakanı Tony Blair, İngilizleri "ayağa kalkıp" Brexit konusundaki fikirlerini değiştirmeye ikna etme "misyonu üstleneceğini" açıkladı.

Londra'da bir konuşma yapan Blair, seçmenlerin referandumda "Brexit'in gerçek şartlarına dair bilgi sahibi olmadan" oy verdiklerini savundu.

Blair ayrıca, "uçurumun kenarına doğru aceleyle gidilmesinden bir çıkış yolu" bulunması çağrısı yaptı.

Eski Muhafazakâr Parti lideri Iain Duncan Smith, Blair'in sözlerini "küstahça ve antidemokratik" diye nitelerken, Liberal Demokrat Parti lideri Nick Clegg, Blair'in "tüm sözlerine katıldığını" belirtti.

Eski Birleşik Krallık Bağımsızlık Partisi (UKIP) lideri Nigel Farage, Blair'i "dünün adamı" olarak nitelerken, hükümetin Brexit'in gerçekleşmesine "kesinlikle bağlı" olduğunu ifade etti.

Brexit kampanyasının önde gelen isimlerinden Dışişleri Bakanı Boris Johnson da, Blair'in geçmişte İngiltere'nin Euro'ya üye olmasını savunduğunu ve Irak savaşı konusunda BM'yi yanılttığını belirterek, "İngiliz halkına, Blair bir kez daha küçümseyici kampanyasıyla televizyona çıktığında ayağa kalkıp, televizyonu kapatmaları çağrısı yapıyorum" dedi.

İngiltere Başbakanı Theresa May, Brexit müzakerelerini resmen Mart sonunda başlatmak istiyor. Parlamentoda geçen hafta yapılan oylamada müzakerelerin başlatılması onaylanmıştı.

1997-2007 arasında İngiltere Başbakanlığı yapan Tony Blair, AB yanlısı kampanya grubu Open Britain için yaptığı konuşmada, AB'den ayrılmanın İngiltere için "acılı" olacağını ve AB'den çıkışın yararlarının "büyük ölçüde hayal ürünü" olduğunu belirtti.

Brexit referandumundan önce AB'de kalınması yönünde kampanya yürüten Blair, halkın yüzde 52'yle Brexit'e destek verdiğini kabul etmekle birlikte, "nereye doğru gittiğimiz konusunda açık bir fikrimiz olduğunda Brexit konusunun yeniden ele alınmasını tavsiye ediyorum" dedi.

Blair, ikinci bir referandum isteyip istemediği sorulduğunda da "Çok çok basit bir şey söylüyorum. Bu, tartışmanın başlangıcı. Yüzde 52'nin önemli bir bölümü gerçekten fikrini değiştirirse, kararı gözden geçirme fırsatına sahip olmalıyız. Bunu referandumla mı, başka bir şekilde mi yapacağımız ikincil önemde. Ancak bu, ülkenin İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana aldığı en önemli karar ve bu konuda tartışmayı kapatamayız" yanıtını verdi.

Blair, "etkili bir muhalefetin olmadığı bir ortamda" Avrupa yanlılarının partilerüstü bir "hareket" oluşturması gerektiğin de söyledi.

Tony Blair, "İşçi Partisi'nin iktidardan düşmesi, Brexit'i beraberinde getirdi. Bunu söylemekten nefret ediyorum ama gerçek bu" diye konuştu.

Eski İngiltere Başbakanı, göçün "önemli bir konu" olduğunu kabul etmekle birlikte, "başlıca kaygı" haline getirildiğini ve halkın AB dışından gelen göç konusunda daha endişeli olduğunu savundu.

Brexit kampanyasının önde gelen isimlerinden Iain Duncan Smith ise Blair'in, siyasi seçkinlerin halktan ne kadar kopuk olduğunu gösterdiğini savundu.

Eski UKIP lideri Nigel Farage ise Blair'ı "nakavt olmak için emeklilikten geri gelmiş eski bir ağır sıklet boks şampiyonu" diye tanımladı.

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