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Dünya

Blair: Uluslararası soruşturma başlatılmalı

09 Haziran 2010 10:40

T24 - Orta Doğu Dörtlüsü Özel Temsilcisi, eski İngiltere Başbakanı Tony Blair, Mavi Marmara gemisine yapılan saldırıyla ilgili olarak uluslararası, tarafsız bir soruşturmadan yana olduğunu söyledi.

Blair, İsrail'in Kanal 10 televizyonuna yaptığı açıklamada, gemi saldırısı olayı için yapılacak bir soruşturmanın da tam ve tarafsız olması gerektiğini, bu soruşturmaya uluslararası unsurların da katılabileceğini ifade etti.

Blair, İsrail'in kendini savunma hakkına tüm kalbiyle destek verdiğini söylerken, ''Ortada Gazze'den atılan roketler var'' dedi ve iş güvenlik konusuna geldiğinde, yüzde 100 İsrail'in yanında olduğunu vurguladı.

Blair, geçen hafta, Beytüllahim'de düzenlenen Filistin Yatırım Konferansı'na katılmıştı.

Blair, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Ehud Barak ile görüştü; görüşmelerde geçen hafta Gazze yardım gemilerine saldırının değerlendirildiği belirtildi.


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