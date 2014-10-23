'Blackwater' personeli suçlu bulundu



Toplam 14 Iraklı'nın ölümünden sorumlu tutulan Blackwater çalışanlarından biri birinci derece cinayetten, diğer 3'ü ise kasten adam öldürmekten suçlu bulundu. Sanıklara verilecek cezaya daha sonra karar verilecek.

Blackwater, Irak'ta ABD Ordusu'na destek veriyor, ABD'ye ait personel ve binaları koruyordu. Yargılanan özel güvenlik görevlileri, olayın yaşandığı 2007 Eylül'ünde diplomatlardan oluşan bir konvoya eşlik ediyordu. Olayın meydana geldiği Nisur Meydanı, Bağdat'ın kalabalık merkezleri arasında sayılıyor. Blackwater personelinin kalabalığa açtığı ateşte kadın ve çocuklar da ölmüştü.

Sanık avukatları, savunmalarında, "sivillerin ölümü trajik, ama koşullar dikkate alındığında kaçınılmazdı" ifadesine yer verdi.

Şimdiki adı Academi

Davada 30'u Iraklı, 70'ten fazla tanık dinlendi. ABD Adalet Bakanlığı yetkililerine göre, dava dinlenen yabancı tanık sayısıyla da bir rekor kırdı.

Blackwater şirketinin 2009 yılında adı Xe Services olarak değiştirildi. 2010 yılında şirket el değiştirdi. Bir eski asker olan kurucu Erik Prince şirketten ayrıldı. 2011 yılında şirket bir değişikliğe daha giderek şimdiki adı olan Academi'yi aldı.