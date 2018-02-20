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Ekonomi

Blackrock ABD hisseleri için tavsiyesini yükseltti, Avrupa hisselerini nötr yaptı

Hilal Sarı / İstanbul, 20 Şubat (DHA) – Yönettiği 6 trilyon dolar değerinde varlıkla dünyanın en büyük yatırım fonu olan BlackRock, güçlü kazanç büyümesi kaydeden ABD hisseleri için görünümü iyileştirirken, Euro Bölgesi hisseleri için tavsiyesini ise “ağı

20 Şubat 2018 22:59

Hilal Sarı / İstanbul, 20 Şubat (DHA) – Yönettiği 6 trilyon dolar değerinde varlıkla dünyanın en büyük yatırım fonu olan BlackRock, güçlü kazanç büyümesi kaydeden ABD hisseleri için görünümü iyileştirirken, Euro Bölgesi hisseleri için tavsiyesini ise “ağırlıklıdan” “nötr” duruma indirdi.

Financial Times’da yer alan habere göre Blackrock, Wall Street hisselerinin ABD Başkanı Donald Trump insiyatifinde yasalaşan 1.5 trilyon dolar tutarında vergi kesintileriyle güçlenmesi beklenen şirket kazançları sayesinde daha da yükseleceğini öngörüyor.

ABD’li şirketlerin dördüncü çeyrekte, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 15’lik bir kazanç büyümesi sağladığı vurgulanan Blackrock notunda, 2018 için kazanç büyümesinin yüzde 7.0’den fazla yükselerek yüzde 19 olacağını tahmin ediliyor.

Blackrock Şef Varlık Stratejisti Kate Moore yaptığı açıklamada, “Şirketler vergi kesintileri ve teşviklerin etkisini daha fazla hissettikçe temel bir güvenli zemine ulaştık” dedi.

Avrupa hisseleri için tavsiyesini ağırlıklıdan nötre indiren şirket tarafından yapılan açıklamada Moore, “Avrupa’nın görünümünde bir bozunma görmüyoruz. Yalnızca, ABD’de teşvikler ve vergi kesintileriyle kazançların Avrupa’ya göre daha güçlü artacağını öngörmemiz nedeniyle yaptığımız göreceli bir tavsiye değişimi” dedi.

 

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