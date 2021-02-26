Blackpink, Birleşmiş Milletler'in İklim Değişikliği Konferansı'nda kampanya yüzü olacak

Ünlü K-pop müzik grubu Blackpink, 2021 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı öncesi küresel iklim krizine karşı farkındalık oluşturmak üzere seçildi.

Blackpink'in yapım şirketi, COP 26 olarak bilinen 26. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'na ev sahipliği yapacak Britanya Başbakanı Boris Johnson'dan bir mektup aldıklarını duyurdu. YG Entertainment isimli yapım şirketi, dört kişilik grubun küresel iklim krizine karşı farkındalık için seçildiğini söyledi.

Blackpink, iklim krizinin ciddiyetinin farkında olduğu ve hayranlarının bu harekete katılmasını istediğini açıkladı.

Blackpink, 2020'nin aralık ayında bir video hazırlamış ve BM İklim Değişikliği Konferansı'na çağrı yapmıştı.

Güney Koreli tamamı kadınlardan oluşan müzik grubu sosyal medyada dünyanın en etkili gruplarından biri olarak biliniyor. Blackpink'in Youtube kanalında 57.7 milyon abonesi bulunuyor.



