Blackberry'yi kurtaran 1 milyonluk satış

Yeni nesil işletim sistemi Blackberry 10 ile eski günlerine geri dönmeye çalışan Kanadalı akıllı telefon üreticisi Blackberry, şirket tarihindeki en büyük satışı gerçekleştirdiğini duyurdu.

1 milyon Blackberry 10 telefonu sattığını açıklayan şirket firmanın adını vermedi. Blackberry, Kasım 2012'de ABD hükümeti tarafından verilen bir güvenlik sertifikasını almıştı. Bu durum gizemli alıcının askeri ve kamu şirketi olabileceği yorumlarına yol açtı.

Bir zamanlar RIM olarak anılan, ancak ocak ayından itibaren yeni bir adla faaliyetlerini sürdüren şirket yepyeni işletim sistemiyle ve bununla çalışan cihazlarıyla Apple ve Google gibi rakiplerinin karşısına sağlam bir şekilde dikilmeyi amaçlıyor. Şirketin ilk BlackBerry 10 akıllı telefonu, sadece dokunmatik ekranlı Z10 bir süredir Türkiye'de de satılıyor.