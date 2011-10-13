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Yaşam

Blackberry'lerdeki sorun gideriliyor LONDRA (A.A)

13 Ekim 2011 16:48

-Blackberry'lerdeki sorun gideriliyor LONDRA (A.A) - 13.10.2011 - Blackberry akıllı telefonlarının üreticisi Kanada'nın Research in Motion (RIM) şirketi, milyonlarca kullanıcısının üç gün boyunca e-posta ve internet hizmeti alamamasına yol açan teknik sorunun ardından, bu sabahtan itibaren Avrupa, Ortadoğu, Afrika ve Hindistan'da verilen hizmette "belirgin bir iyileşme" sağlandığını bildirdi. RIM tarafından Londra'da yayımlanan açıklamada, "Bugün saat 06.00'dan (TSİ 08.00) itibaren Avrupa, Ortadoğu ve Afrika ile Hindistan'da verilen tüm hizmette belirgin bir iyileşme sağlandı" denildi. Şirket, hizmetin yeniden eskisi gibi sağlanabilmesi ve arızanın tekrarlanmaması için "gece ve gündüz" çalışmanın sürdürüleceğini belirtti. RIM, dün gece yaptığı açıklamada, Avrupa'daki bir arızanın yol açtığı veri tıkanması yüzünden, dünyanın geri kalanına veriler aktığı için sorun oluştuğunu belirterek, dünya ağını etkileyen arızanın bilişim korsanlığından kaynaklanmadığına işaret etti. Blackberry kullanıcıları, üç gün süreyle SMS ile internet tarayıcı hizmetinden faydalanamamış, ancak telefon özelliğini kullanabilmişlerdi.

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