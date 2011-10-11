Blackberry'den seks kölesi mesajı

T24

İş dünyasının en çok tercih ettiği telefon olan Blackberry, dünden bu yana çok büyük bir sorunla karşı karşıya. Blackberry kullanıcıları dün uzun süre e-mail alıp vermekte güçlük çekerken, bazı mailler de gecikmeli olarak ulaştı. Aynı zamanda Blackberry üzerinde çalışan diğer bazı uygulamalarda da ciddi sorunlar ve gecikmeler yaşandı.Avrupa genelinde birçok mobil operatör, Blackberry'nin üreticisi Research in Motion (RIM) ile irtibata geçerken, abonelerine de konunun tamamen şirketin uluslararası operasyonundan kaynaklandığına dair mesajlar gönderildi. Ancak tüm çalışmalara rağmen, Blackberry'lerde yaşanan sorun bugün de devam ediyor. Hem maillerin ulaşma sürelerinde sorun yaşanıyor hem de Blackberry Messenger gibi anlık mesajlaşma uygulamalarında ilginç mesajlar geliyor. RIM hisseleri yaşanan sorunun ardından yüzde 2'nin üzerinde değer kaybetti.Bugün Türkiye'deki kullanıcılara gelen garip virüs mesajlarından biri şöyle: "Merhaba! Bu Blackberry tarafından gönderilen resmi bir mesajdır. Bugün öğleden sonra diğer galaksilerde milletler arası termo nükleer savaşlar gündeme gelecektir. Eğer bu mesajı adres defterinizdeki diğer kontaklarınıza ulaştırmazsanız emperyal yıldız yıkım ekipleri bulunduğunuz yere saldırı düzenleyecek, eviniz alev alev yanacak, en yakın arkadaşlarınız cehennemi boylayacaktır. Ayrıca siz de şeytanın seks kölesi olarak öleceksiniz."