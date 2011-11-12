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Yaşam

Black Sabbath'tan 11.11.11 sürprizi LOS ANGELES (A.A)

12 Kasım 2011 00:39

-Black Sabbath'tan 11.11.11 sürprizi LOS ANGELES (A.A) - 11.11.2011 - Efsanevi rock grubu Black Sabbath, tekrar bir araya gelerek yeni bir albüm çıkaracakları ve dünya turnesine çıkacakları müjdesini verdi.  1968 yılında İngiltere'nin Birmingham kentinde grubu kuran gitarist Tommy Iommi, şarkıcı Ozzy Osbourne, basçı Geezer Butler ve davulcu Bill Ward, Los Angeles'ta düzenledikleri basın toplantısında yeni albümleriyle Haziran 2012'de İngiltere'de yapılacak Download Festivali'ne katılacaklarını, daha sonra da dünya turuna çıkacaklarını söyledi.  Grubun kurucu kadrosu en son 33 yıl önce stüdyoya girmişti. Kadrosu birçok kez değişen grup, 18 albüm çıkarmış ve dünya çapında 70 milyonluk satışa ulaşmıştı.  Grup, yeni albüm müjdesini sosyal paylaşım siteleri Facebook ve Twitter'dan da duyurdu.

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