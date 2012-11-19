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Bilim / Teknoloji

Black Ops II 24 saatte 500 milyon dolar gelir elde etti

Şirket, Modern Warfare 2, Black Ops ve Modern Warfare 3‘ün ardından Black Ops II ile de yılın en iyi çıkış yapan oyunu unvanını kazandı

19 Kasım 2012 19:49

 

Activision, Call of Duty Black Ops II‘nin ilk 24 saat içerisinde 500 milyon doların üzerinde gelir elde ettiğini açıkladı. 
 
Activision Blizzard, Inc. CEO’su Bobby Kotick, Call of Duty serisinin satışlarının  tüm zamanların en başarılı iki film serisi Harry Potter ve Star Wars hasılatlarını da geride bıraktığını belirtti. Call of Duty: Black Ops II Microsoft Xbox 360, PlayStation 3 ve PC için şu anda satışta. Sony‘nin taşınabilir el konsolu PS Vita için geliştirilen Call of Duty: Black Ops Declassified da piyasaya sürülmüş durumda.
 

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