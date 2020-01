Black Ops II 24 saatte 500 milyon dolar gelir elde etti

Activision, Call of Duty Black Ops II‘nin ilk 24 saat içerisinde 500 milyon doların üzerinde gelir elde ettiğini açıkladı.

Activision Blizzard, Inc. CEO’su Bobby Kotick, Call of Duty serisinin satışlarının tüm zamanların en başarılı iki film serisi Harry Potter ve Star Wars hasılatlarını da geride bıraktığını belirtti. Call of Duty: Black Ops II Microsoft Xbox 360, PlayStation 3 ve PC için şu anda satışta. Sony‘nin taşınabilir el konsolu PS Vita için geliştirilen Call of Duty: Black Ops Declassified da piyasaya sürülmüş durumda.