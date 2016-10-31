Black Mirror'a ilham veren 6 kitap ve 1 yazar

İki yıllık uzun bir aranın ardından üçüncü sezonu geçtiğimiz günlerde Netflix’te yayınlanan Black Mirror ilk sezonlar kadar olumlu eleştiri toplayamadı. Her bölümünde ayrı bir distopya hikayesinin anlatıldığı İngiliz dizisinin son sezonun belki de en büyük problemi Netflix‘e transferiyle birlikte edindiği Amerikan kodlarıydı. Sezon daha ahlakçı ve mesaj odaklı bölümleri ile klasik seyircisini sıksa da “arıların yok olduğu gelecek” tahayyülü ile ilk sezonlara yaraşır bir finalle bitti.

Black Mirror‘ın yeni bölümleri üzerine konuşabilmek için dördüncü sezonun başlayacağı 2017 sonbaharını beklemek gerekecek. Ancak o süreçte Black Mirror’a ve konseptine ilgi duyanlar için dizinin yaratıcısı Charlie Brooker’ın esinlendiği kitapları derledik.

Liste, Brooker’ın New York Magazine’e açıkladığı “Black Mirror’ı etkileyen 105 kültürel ürün” arasında yer alan 6 kitaptan ve 1 yazardan oluşuyor:

Madde 22, Catch-22 (1961)

Amerikalı yazar Joseph Heller tarafından kaleme alınan hicivli ve kısmen tarihsel roman 2. Dünya Savaşı sırasında geçiyor.

CivilWarLand in Bad Decline (1996)

George Saunders’a 1996 PEN/Hemingway Ödülü’nü kazandıran CivilWarland in Bad Decline adlı kitap 1900’lü yılların ortası konseptli bir tema parkın çalışanın ağzından öyküler anlatıyor.

Cutter and Bone (1976)

Newton Thornburg imzalı kült eser Cutter and Bone, Vietnam gazisi Cutter’ın arkadaşı Bone’u çıldırmanın eşiğine getirdiği karanlık bir suç romanı.

Otostopçunun Galaksi Rehberi, The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy (1978)

Douglas Adams’ın sinemaya da uyarlanan bilim kurgu komedi türündeki eseri Arthur Dent’in galaksideki yolculuklarının hikayesi: Tamamen sakin bir hayat yaşamak, hayatına temel yaşamsal fonksiyon olarak soğuk bira ve güzel çay içmek kavramını oturtmak isteyen, kendi halinde, üstelik fazlasıyla uysal bir adam Arthur Dent, bir sabah uyanır ve evinin saçma bir nedenle yıkılacağını öğrenir; ama bu yalnızca başlangıçtır. Daha bir kaç saat bile geçmeden gezegeni yok edilecek ve yanında kankası Ford Prefect, üstünde yıpranmış sabahlığı, elinde havlusuyla galaksi boyunca sürecek inanılmaz bir yolculuğa çıkacaktır…

On Killing (1996)

İsrailli yazar David Grossman On Killing’de öldürmenin güvenlik kuvvetleri ve askeriyedeki psikolojisini keşfetmeye çalışıyor.

Sombrero: Bir Japon Romanı, Sombrero Fallout (1976)

Sombrero: Bir Japon Romanı Richard Brautigan’ın pek bilinmeyen bir romanı.

Şu ana kadar Sombrero hakkında bilinenler şöyle: 1. Gökyüzünden düştü. 2. Büyüklüğü 7 3. Çok soğuk. Sombrero hakkında işimize yarayacak birkaç bilgi de şöyledir. 4. Sombrero siyah renkte, (Şu ana kadar bu gerçeğin belirtilmemiş olması çok ilginç) 5. Sombrero’nun soğuk olduğu biliniyor, fakat şu ana kadar gerçek hiç belirtilmemişti İşte: Sombrero’nun gerçek derecesi sıfırın altında 24 derecedir. Bu soğuk bir Sombrero.

Bu altı kitabın yanında Charlie Booker’ın kendisini ve Black Mirror‘ı tüm kitaplarıyla etkilediğini söylediği bir yazar daha var: Korkunun kralı Stephen King.