Black Mirror yapımcısı: Dünyanın şu an yeni bir sezonu kaldırabileceğini düşünmüyorum

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Distopya dizisi Black Mirror'ın yapımcısı Charlie Brooker, dizinin beklenen altıncı sezonu hakkında konuştu. Henüz altıncı sezonu planlamadıklarını söyleyen Brooker, dünyanın içinde bulunduğu yeni tip Koronavirüs (Covid-19) pandemisine atıfta bulunarak "Dünyanın şu anda bunu kaldırabileceğini düşünmüyorum" dedi.

Radio Times'a konuşan Brooker, Koronavirüs günlerinde kendi komedi yazarak kendini güldürecek senaryolara odaklandığını söyledi. Netflix'te yayınlanan distopya dizisi Black Mirror'ın altıncı sezonu hakkında sorulan soruya yanıt veren Brooker, "İzleyicilerin şu anda başka bir sezon kaldırabileceğini düşünmüyorum. Toplumların yıkılışını konu alan hikâyeler şu an nasıl kaldırılabilir bilmiyorum bu yüzden onlar üzerinde çalışmıyorum" dedi.