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Kültür-Sanat

Black Mirror ne zaman başlıyor?

Popüler bilim kurgu dizisi Black Mirror yeni bölümleri ile 21 Ekim'den itibaren ekranlara geri dönüyor

28 Temmuz 2016 21:14

Ekrana geldiği 2011 yılında ezber bozan konusu ile büyük yankı uyandıran İngiliz dizisi Black Mirror hayranlarına iyi haberi Netflix verdi. Netflix dizinin yeni bölümlerinin 21 Ekim'den itibaren platformdaki yerini alacağını duyurdu.

NTV'nin haberine göre, kazandığı başarı ve popülaritenin ardından 2015 yılında yayın hakları Netflix tarafından satın alınan Black Mirror'un yeni sezonu ise 6 bölümden oluşacak.

Black Mirror'ın 3'er bölümden oluşan ilk iki sezonu İngiliz Channel 4 kanalında ekrana gelmiş, dizinin başarılı grafiğinin ardından aynı kanal dizi için yılbaşı özel bölümü de çekmişti.

16 Aralık 2014'te ekrana gelen bu bölüm ile izleyiciye veda eden dizi daha sonra Netflix tarafından satın alınmış ve bu hamlenin ardından yeni sezon hazırlıkları başlamıştı.  

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