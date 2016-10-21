Black Mirror geri dönüyor

Dizi dünyasının en farklı ve en mükemmel serilerinden biri olan Black Mirror bu gece yeni sezonuyla Netflix’te yayınlanıyor.

4 Aralık 2011’de sunduğu 3 bölüm, 11 Şubat 2013’te 3 yeni bölüm ve 16 Aralık 2014’te de özel bölümü ile toplam sadece 7 bölüm ile dünyanın en popüler dizilerinden biri olan Black Mirror, uzun bir aradan sonra bu gece Netflix’te 6 bölümlük 3. sezonunu yayınlayacak.

WebTekno'nun haberine göre 2012’de Emmy Ödülleri’nde “En iyi dizi” ödülünü alan Black Mirror’ın bu üçüncü sezonu direkt olarak Netflix üyelerine özel yayınlanacak.