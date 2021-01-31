ABD'de silahsız bir siyahinin polis tarafından öldürülmesinin ardından adını duyuran Black Lives Matter hareketi, Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterildi.

2013 yılında kurulan Black Lives Matter hareketi (BLM), geçen mayıs ayında George Floyd'un ölümünden sonra küresel çapta tanındı ve bir ivme kazandı. Beyaz bir polis, nefes alamadığına dair çırpınışlarını görmezden gelerek sekiz dakika boyunca Floyd'un boynuna diz çökerek ölümüne neden olmuştu.

BLM hareketini Nobel Barış Ödülü'ne Norveçli Sosyalist Sol Parti Milletvekili Petter Eide önerdi.

Euronews'in aktardığına göre; Petter Eide adaylık başvurusu sonrası yaptığı açıklamada, "Bu hareket ırksal adaletsizlikle mücadele için en güçlü küresel hareketlerden biri haline geldi. Irksal adaletsizlikle mücadelenin önemi konusunda küresel farkındalık yaratarak birçok ülkeye yayıldılar. Bilinçlendirme konusunda muazzam bir başarı elde ettiler" ifadelerini kullandı.

Bu yıl Nobel Barış Ödülü'ne Wikileaks'in kurucusu Julian Assange, eski ABD Başkanı Donald Trump, Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü (RSF) ve Svetlana Tikhanovskaya liderliğindeki üçlü Belarus muhalefet liderinin de aralarında bulunduğu çok sayıda isim aday gösterildi.