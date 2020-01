Black grubunun solisti Colin Vearncombe hayatını kaybetti

‘Wonderful Life’ şarkısı ile tanınan ünlü şarkıcı Colin Vearncombe 53 yaşında hayatını kaybetti.

Hürriyet’in haberine göre Ünlü şarkıcının ölümü Facebook sayfasından kısa bir açıklama ile duyuruldu.

Colin Vearncombe ya da sahne ismiyle Black, özellikle Sweetest Smile ve Wonderful Life şarkıları ile tanınıyordu.

Colin Vearcombe kimdir?

26 Mayıs 1962 doğumlu olan Colin Vearncombe sahne adı Black ismi ile tanınıyordu. İngiliz şarkıcı ve şarkı yazarının ilk çalışması Human Features single olarak 1981′deçıktı. Bu parçanın ardından da bağımsız olarak 1982′de “More than the Sun” parçasını yayımladı. Ardından1984′te WEA Records ile anlaştı.

Colin Vearncombe, Black olarak WEA’dan “Hey Presto” şarkısını çıkardı ve İngiltere’de dikkat çekti. Bu parça ayrıca Avustralya’da da yayımlandı. Black “More than the Sun” şarkısınıda çıkarttıktan sonra WEA’dan ayrıldı.

1985 yılında “Wonderful Life” şarkısını yayımladı. Bu parça ile kariyerini uluslararası müzik piyasasına taşındı. Yeni plak şirketinden çıkarttığı “Everything’s Coming Up Rose” parçası başarısız olurken ardından çıkarttığı “Sweetest Smile” İngiltere'de ilk 10′a girdi. Üçüncü single olarak yayımlanan “Wonderful Life” şarkısı ise dünya çağında bir hit oldu. Aynı adlı albümü 1987′de yayımlandı ve büyük başarı yakaladı.

Wonderful Life albümünden sonra gelen Comedy ve Black albümleri 2 milyondan fazla sattı. Bu arada Black İsveçli şarkıcı Camilla Griehsel ile evlendi, kendi bağımsız plak şirketini kurdu (Nero Schwarz) ve 1993′te Are We Having Fun Yet? albümünü çıkardı.

Uzun süre müziğe ara veren Colin Vearncombe 1999′da kendi adı altında bir dizi kayıtlar yayımladı. Kasım 2005′te çıkarttığı Between Two Churches adlı kaydı için Black adına geri döndü. Bu albümde “Wonderful Life” şarkısının başarısı ile dalga geçen “Are you having a wonderful life?” adlı ironik bir şarkı yer alıyordu.

2009′da The Given ve Water on Stone adlı iki albüm çıkartan Colin Vearncombe 2014 yılında yeni bir albüm için kampanya başlatarak hayranlarından albüm için para yardımı aldı. Böylece 13 Nisan 2015′te Blind Faith albümünü yayımladı.