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Black Friday'da 200 binden fazla silah satıldı

FBI verilerine göre bu rakam 2015´de 185 bin 345, 2016´da 185 bin 713 olarak gerçekleşmişti

27 Kasım 2017 16:49

Türkiye dahil tüm dünyada beklenen ve ateşli silahlar da dahil tüm ürünlerin indirimlerle tüketicilere sunulduğu "Black Friday"de ABD'de 200 binden fazla silah satıldı.

Silah satın alımlarında yapılan devlet geçmiş sorgulama talebi sayılarına göre bu yıl Black Friday, 1998´den bu yana tek günde en fazla silah satışı gerçekleşen gün oldu.

ABD Federal Araştırma Bürosu (FBI) verilerine göre Black Friday süresince online silah satın alan kişiler için toplam 203 bin 86 geçmiş sorgulaması talebi yapıldı.

FBI verilerine göre bu rakam 2015´de 185 bin 345, 2016´da 185 bin 713 olarak gerçekleşmişti. Alışveriş yapan kişiler bir satın alma işleminde birden fazla da silah satın alabiliyor, bu yüzden gerçekte satılmış olan silah sayısının muhtemelen 203 bin 86´nın da üzerinde olduğu düşünülüyor.

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