Black Friday: Tesettür giyim markası Modanisa, 'Kara Cuma'yı 'Bereketli Cuma' yaptı

Tesettür giyim markası 'Modanisa', her yıl Kasım'ın dördüncü perşembesinde kutlanan Şükran Günü'nden sonraki Cuma günü olan Black Friday'i (Kara Cuma) "Bereketli Cuma" yaptı.

Modanisa.com, büyük markaların yaptığı yüksek indirimlerle bilinen 'Black Friday'i, "Bereketli Cuma" olarak değiştirdi.

Bu yıl 27 Kasım'a denk gelen 'Black Friday'i de kapsayan 'Bereketli Cuma Haftası Kampanyası'nı 24-29 Kasım tarihleri arasında yapan Modanisa'nın paylaşımı şöyle:

Diyanet: Bir dinin kutsalının çılgınca bir tüketim anlayışına alet edilmesi kabul edilemez

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından geçtiğimiz yıllarda (1 Aralık 2017) bu konu hakkında bir açıklama, yapılmıştı. Açıklamada şöyle denilmişti:

"Son zamanlarda sıkça duyduğumuz 'Kara Cuma' ifadesi, müminler olarak hepimizi rahatsız etti. Zira bizim inancımızda bütün günler Allah'ındır. Her günün sabahı, aydınlık bir geleceğe uyanıştır. Bir inancın sembolünü hedef alan ve mensuplarını yok sayan böylesi saygısız ifade ve yaklaşımların bizim geleneğimizde yeri yoktur. Bir dinin kutsalının çılgınca ve sınırsızca bir tüketim anlayışına alet edilmesi asla kabul edilemez bir durumdur.



Zihinlerde olumsuz bir algı oluşmasına sebep olacak bu tür gayretler karşısında müminler olarak bizlere düşen, dinimize ve değerlerimize sımsıkı sarılmaktır. Bugün insanlığa karşı en önemli görevimiz, Yüce Dinimiz İslam'ı, hidayet rehberimiz Kur'an'ı, Âlemlere Rahmet Peygamberimizi en iyi şekilde temsil etmektir, doğru tanıtmaktır. Unutmayalım ki biz bu uğurda gayret ettiğimiz müddetçe Allah'ın yardımı da bizimle beraber olacaktır."

Black Friday nedir?

Black Friday, insanların her yıl Kasım'ın dördüncü perşembesinde kutlanan Şükran Günü'nden sonraki Cuma günü aileleriyle kent merkezlerinde alışverişe çıktığı ABD'de başlayan bir gelenek.

Bu günde olabildiğince fazla müşteriye ürün satmak isteyen şirketler ise indirimlerinde birbirileriyle yarışıyor.

Şükran Günü'nden sonraki cumaların bu özelliği, kent merkezlerinde trafik yoğunluğunu artırıyor.

ABD'den dünyaya yayıldı

Küreselleşmeyle birlikte Black Friday'de indirim yapma kültürü, ABD'den diğer ülkelere de yayılmaya başladı.

Önce ABD'nin kuzey komşusu Kanada bunu benimsedi. Kanadalıların Black Friday'lerde sınır kentlerinden ABD'ye giderek alışveriş yapması, bunu kolaylaştıran bir etkendi.

Bugün Hindistan'dan Meksika'ya kadar çok sayıda ülkede Black Friday indirimleri yapılıyor.

İngiltere'de de 2010'dan itibaren Black Friday'e yönelik pazarlama kampanyaları arttı.

ABD'li çevrimiçi alışveriş sitesi Amazon, indirimlerini İngiltere sitesinde de uygulamaya başlarken ABD'li Walmart'ın sahibi olduğu ASDA süpermarketlerinde de Black Friday düzenlendi. İndirimler zamanla diğer şirketlere de yayıldı.

Sanal alışverişin yaygınlaşmasıyla birlikte internet siteleri Black Friday'den sonraki Pazartesi gününü Cyber Monday (Siber Pazartesi) ilan ederek o günlerde de büyük indirimler düzenlemeye başladı.

İnternet siteleri için yaratılan Black Friday alan adı olan .blackfriday de 2014'te kullanıma sunuldu. 2 yıl içinde 2 bine yakın site alan adını kullanmaya başladı.

İngiltere'deki iş dünyası gazetesi City A.M.'e göre ülkedeki Black Friday alışveriş hacmi 2015 yılında yaklaşık yüzde 30 artışla 1,1 milyar sterline ulaştı ve tarihte ilk defa 1 milyar sterlini aştı.

Cyber Monday alışverişi de benzer bir artışla 720 milyon sterlinden 968 milyona çıktı.

ABD'de ise Black Friday'de harcanan para çok daha fazla.

Türkiye'de elektronik indirimleri ve 'Ak Cuma'

Black Friday son yıllarda Türkiye'deki bazı mağazalarda da görülebiliyor.

Ülkenin en büyük çevrimiçi alışveriş sitelerinden biri 2015'te Black Friday indirimleri uygulamaya başlarken bir muhafazakar giyim firması ise Black Friday'e karşı aynı günü White Friday (Ak Cuma) ilan ederek indirim uyguladı.

Bu yıl bazı elektronik mağazaları da çeşitli indirimler yapacaklarını açıkladı.

Türkiye'deki müşteriler yalnızca Türk şirketlerinden değil, erişebildikleri uluslararası zincirlerdeki Black Friday indirimlerinden faydalanabiliyor.