Black Friday nedir, indirimler ne zamana kadar sürecek?

Black Friday yani ‘Kara Cuma’ bu gece yarısından itibaren başlıyor. Yaklaşık 85 yıldan beri düzenlenen bu alışveriş festivali, her geçen yıl daha büyük ilgiyle karşılanıyor. Cuma gününün başlaması planlanan etkinlik aynı günün son saatlerinde bitecek. Kimi mağazalar ise etkinliği daha da uzatmayı planlıyor.

Yapılan araştırmalara göre geçen yıl kişi başı ortalama 935 dolar harcayan tüketicilerin global çaptaki toplam harcaması ise 655 milyar doları geçti. Bu rakamlarla birlikte ‘Kara Cuma’ satışlarındaki artış bir önceki yıla göre 3.6 artış gösterdi. Bu yıl ise hem tüketiciler hem de şirketler ‘Kara Cuma’ya deyim yerindeyse kilitlenmiş durumda. Bu gece yarısından itibaren başlayacak olan alışveriş festivalinde kişi başı 967 dolarlık harcama yapılması bekleniyor. Bu artışla birlikte dünya çapındaki toplam satışların 682 milyar doları geçmesi bekleniyor. Başka bir değişle 2016 yılına göre beklenen artış oranı yüzde 4. Kısaca ‘Kara Cuma’da yeni bir rekor bekleniyor.

Yüzde 64'ü internetten

Bu alışveriş festivali internetin ve dolayısıyla e-ticaretin olmadığı bir dönemde başladı. Ancak hayatımıza giren e-ticaret platformlarından sonra alışveriş için kullanılan mecralar da değişti ve değişmeye de devam ediyor. Örneğin; geçtiğimiz yıl ‘Kara Cuma’ alışverişlerinin yaklaşık yüzde 64’ü siparişlerini internet üzerinden verdi. Bu rakamla birlikte ‘Kara Cuma’ alışverişlerinde internet aldığı payla söz sahibi oldu. İnternet üzerinden yapılan alışverişlerde kullanılan en önemli cihazlar ise artık tablet ve akıllı telefon gibi mobil cihazlar. Yaklaşık 2 yıl öncesine kadar ‘Kara Cuma’ alışverişleri daha çok bilgisayarlar üzerinden yapılırken, artık mobil cihazlar bu alışverişlere hakim. Paylaşılan bilgilere göre geçen yıl Efsane Cuma alışverişlerinde internetin en çok kullanıldığı cihazlar, yüzde 47 ile akıllı telefonlar, yüzde 9 ile tabletler oldu.

'Black Friday' nedir?

1932‘den bu yana yılbaşı alışverişleri sezonunun başlangıcı olarak da kabul edilen ‘Black Friday’, önce ABD’de başladı. Daha sonra Kanada ve İngiltere’nin ardından tüm dünyaya yayılan alışveriş festivalinde

İndirim oranları bazen yüzde 90’ların üzerine çıkabiliyor. Cuma’ya özel ABD’de mağazalar kapılarını saat 05:00’te açıyor, geç saatlere kadar açık tutuyorlar. E-ticaret şirketlerinin perakende sektöründe söz sahibi olmasıyla Black Friday satışları da internet üzerine taşındı.

"Black Friday" (Kara Cuma), alışveriş çılgınlığı Kasım ayının dördüncü perşembesinde kutlanan Şükran Günü'nden sonra gelen ilk Cuma günü olan yarın, yani 24 Kasım 2017'de başlıyor.

Black Friday'de online alışverişte bunlara dikkat edin!

Online alışveriş sitelerinin büyük indirimlere gireceği bu günde milyonlarca kullanıcı internet üzerinden milyarlarca dolarlık alışveriş yapacak. Peki internette alışveriş yapmadan önce almanız gereken önlemler neler? İşte online alışverişte güvenliğinizi sağlamanız için bilmeniz gereken her şey.

Kilit logosuna dikkat

1- Web sitesinin bilgilerinizi koruyabilecek güvenlik seviyesine sahip olduğundan emin olun. Bu özelliğe sahip olan sitenin üst kısmında bir kilit logosu göreceksiniz. Bu logo sitenin kredi kartı bilgilerinizi hacker'lardan koruyabilecek donanıma sahip olduğunu gösteriyor.

Son sürümü kullanın

2- Kullandığınız Safari, Crome ya da Explorer'ın son sürümlerden biri olduğundan emin olun.

Sanal kart

3-Olası online hırsızlığın önüne geçmek için sanal kart kullanın.

SMS bildirimi

4- Kredi kartınızdan online alışverişlerde harcama yaptığınızda bunun e-mail ya da SMS yoluyla size bildirim olarak gelmesini sağlayın. Bu yöntemle yapmadığınız harcamaları anında öğrenebilir ve en kısa sürede bankanızla bağlantıya geçebilirsiniz.

Güncel anti virüs programı

5- En son güncellemelerden birine sahip olan bir anti virüs programı kullanın.

E-mail onaylı ödeme

6- Çift aşamalı güvenlik sistemi kullanın (Ödeme yapmadan önce telefonunuza veya e-mail adresinize onaylama opsiyonu gelmesini sağlayın)

Güvenilir uygulamadan alışveriş

7- Sadece App Store ya da Google Play'den indirdiğiniz, güvendiğiniz uygulamalar üzerinden alışveriş yapın.

Kolay şifrelere güvenmeyin!

8- Hacker'ların akılına gelmeyecek (tahmin edilmesi kolay olmayan) bir şifre belirleyin Unutmayın bu yılın en popüler şifresi de geçen yıl olduğu gibi123456 oldu. Bu hacker'ların sizin hesabınızı ele geçirmeden önce ilk deneyeceği şifre olacak!