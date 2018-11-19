Black Friday indirimleri ne zaman?

Black Friday 2018 kapsamında indirimler alışveriş tutkunları ile buluşacak. Fırsatlardan yararlanmak isteyen meraklı kişiler mağazalara ve e-ticaret sitelerine yönelecek. İşte Black Friday’in tarihi ve Efsane Cuma indirimleri ile ilgili bilinmesi gerekenler…

Black Friday ne zaman?

2018’de Türkiye’de Black Friday indirimleri bu sene 23 Kasım'da olacak.

Fakat internet üzerinden erişim sağlayabildiğiniz mağazalar, firmalar ve online alışveriş sitelerinde Black Friday indirimleri çok erken tarihlerde başlayabiliyor. Bu indirimleri bir haftaya yayan mağazalar oldukça fazla.

Bazı markalar ilkbahar aylarında da Black Friday etkinliği düzenleniyor. Mart ayının son haftasında başlıyor ve nisan ortasına kadar devam ediyor. Ayrıca birçok mağaza temmuz ayında Black Friday'i farklı bir zamanda satışa sunabiliyor.

Black Friday (Kara Cuma) nedir?

Bu alışveriş gününe tarihte ilk defa 1961 yılında gazetelerde Black Friday olarak bahsedilmiştir. O günde, Philadelphia'da, alışverişten dolayı oluşan yoğun trafik ve zorluklar nedeniyle bu isim verilmiştir. Son yıllarda, bu gün, hem insanlar hem de mağazalar için olumlu şekilde karşılanmaktadır. Walmart gibi ünlü mağazalar her yıl, kapılarını müşterilerine daha erken açmaktadırlar ve işçilerin mesaisi daha yoğun geçmektedir.