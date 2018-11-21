Black Friday: Büyük indirim ve alışveriş günü

Bu Cuma, dünya çapında pek çok marka ve firmanın indirim yaptığı, müşterilerin indirimlerden faydalanabilmek için mağazalarda izdiham yarattığı gün olan Black Friday (Siyah Cuma).

Peki bu gelenek nasıl başladı? Ekonomiye etkileri ne?

Black Friday, insanların her yıl Kasım'ın dördüncü perşembesinde kutlanan Şükran Günü'nden sonraki Cuma günü aileleriyle kent merkezlerinde alışverişe çıktığı ABD'de başlayan bir gelenek.

Bu günde olabildiğince fazla müşteriye ürün satmak isteyen şirketler ise indirimlerinde birbirileriyle yarışıyor.

Şükran Günü'nden sonraki cumaların bu özelliği, kent merkezlerinde trafik yoğunluğunu artırıyor.

ABD'den dünyaya yayıldı

Küreselleşmeyle birlikte Black Friday'de indirim yapma kültürü, ABD'den diğer ülkelere de yayılmaya başladı.

Önce ABD'nin kuzey komşusu Kanada bunu benimsedi. Kanadalıların Black Friday'lerde sınır kentlerinden ABD'ye giderek alışveriş yapması, bunu kolaylaştıran bir etkendi.

Bugün Hindistan'dan Meksika'ya kadar çok sayıda ülkede Black Friday indirimleri yapılıyor.

İngiltere'de de 2010'dan itibaren Black Friday'e yönelik pazarlama kampanyaları arttı.

ABD'li çevrimiçi alışveriş sitesi Amazon, indirimlerini İngiltere sitesinde de uygulamaya başlarken ABD'li Walmart'ın sahibi olduğu ASDA süpermarketlerinde de Black Friday düzenlendi. İndirimler zamanla diğer şirketlere de yayıldı.

Sanal alışverişin yaygınlaşmasıyla birlikte internet siteleri Black Friday'den sonraki Pazartesi gününü Cyber Monday (Siber Pazartesi) ilan ederek o günlerde de büyük indirimler düzenlemeye başladı.

İnternet siteleri için yaratılan Black Friday alan adı olan .blackfriday de 2014'te kullanıma sunuldu. 2 yıl içinde 2 bine yakın site alan adını kullanmaya başladı.

İngiltere'deki iş dünyası gazetesi City A.M.'e göre ülkedeki Black Friday alışveriş hacmi 2015 yılında yaklaşık yüzde 30 artışla 1,1 milyar sterline ulaştı ve tarihte ilk defa 1 milyar sterlini aştı.

Cyber Monday alışverişi de benzer bir artışla 720 milyon sterlinden 968 milyona çıktı.

ABD'de ise Black Friday'de harcanan para çok daha fazla.

Türkiye'de elektronik indirimleri ve 'Ak Cuma'

Black Friday son yıllarda Türkiye'deki bazı mağazalarda da görülebiliyor.

Ülkenin en büyük çevrimiçi alışveriş sitelerinden biri 2015'te Black Friday indirimleri uygulamaya başlarken bir muhafazakar giyim firması ise Black Friday'e karşı aynı günü White Friday (Ak Cuma) ilan ederek indirim uyguladı.

Bu yıl bazı elektronik mağazaları da çeşitli indirimler yapacaklarını açıkladı.

Türkiye'deki müşteriler yalnızca Türk şirketlerinden değil, erişebildikleri uluslararası zincirlerdeki Black Friday indirimlerinden faydalanabiliyor.

İndirim ve ekonomiye fayda konusunda işe yarıyor mu?

Black Friday'de ilan edilen bazı indirimler gerçek indirim oranlarını yansıtmıyor.

"Yüzde 50 indirimli" diye sunulan bir ürünü başka bir mağazada daha uygun fiyata bulmak mümkün olabiliyor.

Bu yüzden çevrimiçi alışveriş sitelerinin gerçekten indirim yapıp yapmadığını anlamak için kurulan Camel Camel Camel, SlickDeals Price Tracker ve PriceZombie gibi siteler, Black Friday döneminde sıklıkla kullanılıyor.

Black Friday'in tüketicilere daha fazla para harcatarak ekonomiye bir katkı sunup sunmadığı da tartışma konusu.

Bazı araştırmalara göre insanlar Black Friday'de yaptıkları harcamalara karşılık Aralık ve Ocak aylarında daha az harcama yapıyor.

Uluslararası bilgisayar oyunu mağazası Steam, bunlardan biri.

Yurtdışındaki Black Friday indirimlerinden faydalanan Türkler, kredi kartı şirketlerinin de dikkatini çekmeyi başarmış.

Bu yıl Türkçe sitesiyle Türkiye'de de hizmete giren Amazon.com.tr, 50 TL ve üzeri alışverişlerde ücretsiz teslimat imkanı sunacak.

Bir diğer e-ticaret platformu olan Hepsiburada.com ise 'Efsane Cuma' olarak adlandırdığı indirim kampanyasına 23 Kasım'da başlayacak. Şirket, ''Alışveriş Kredisi'' ve 'Çoklu Kredi Kartı' hizmetleriyle müşterilerinin bütçelerine uygun alternatif ödeme seçenekleri sunacak.

Türkiye'deki Black Friday alışverişlerinin ABD ve İngiltere'deki kadar yaygın olmaması nedeniyle bu dönemdeki alışverişin cirosuna yönelik herhangi bir çalışma bulunmuyor.