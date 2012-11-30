BlackBerry hisseleri yüzde 6 değer kazandı

ABD yatırım bankası Goldman Sachs, BlackBerry telefonlarının üreticisi Kanadalı Research In Motion’ı (RIM) sevindirdi. Banka, RIM hisselerine ait görüşünü ‘nötr’den ‘al’a çevirince, şirketin hisseleri yüzde 6 değer kazandı.

ntvmsnbc.com'da yer alan habere göre, RIM, Ocak 2013’te tanıtacağı BlackBerry 10 modeliyle eski günlerine dönmeyi umarken, şirketin yüzünü güldüren bir gelişme yaşandı. Goldman Sachs, şirketin hisselerine ait görüşünü olumlu göstererek hisse değerlerinin artmasını sağladı.

AP’nin verdiği haberde, bankanın analisti Simona Jankowski, BlackBerry 10’un akıllı telefon piyasasında başarılı olma ihtimalinin yüzde 30 olduğunu belirtti ve RIM hisselerine ait görüşünü ‘nötr’den ‘al’a çevirdi.

Goldman Sachs, RIM hisselerinin 12 aylık süreçte 9 dolardan 16 dolara çıkacağın tahmininde bulundu.



İşletim sistemi piyasada tutunabilir



Jankowski, hazırladığı raporda RIM’in BlackBerry 10 işletim sisteminin, Apple’ın iOS ve Google’ın Android işletim sisteminin ardından piyasada en çok rağbet gören üçüncü işletim sistemi olabileceğini belirtti.

BlackBerry 10 işletim sisteminin, Şubat 2013’te, sunulması bekleniyor.

Jankowski raporunda, RIM’ın Şubat 2014’te sona eren mali yılda kara geçmesinin beklendiğini de belirtti.



'31.6 milyondan 35.5 milyona yükselebilir'



Geçtiğimiz hafta, Kanada’nın en büyük dördüncü yatırım bankası olan National Bank Financial analisti Kris Thompson, gelecek yıl RIM telefonlarının nakliyat rakamının 31.6 milyondan 35.5 milyona yükselmesinin beklendiğini belirtmişti.

Thompson, şirketin hisse değerlerinin de 12 dolardan 15 dolara çıkacağını öngördü.

Uluslararası yatırım bankacılığı grubu Jefferies Group analisti Peter Misek’de, RIM’ın dün 11.54 dolara yükselen hisse değerinin 10 doların üzerine çıkacağını öne sürmüştü. Bu beklentisi doğrulanan Misek, BlackBerry 10 işletim sisteminin ise piyasadaki başarı şansının yüzde 20 ila 30 olduğunu belirtti.

iPhone ve Android tabanlı telefonların yükselişiyle zor günler geçiren BlackBerry, en son teknolojilerle piyasaya çıkacak yeni modeliyle eski günlerine dönmek istiyor.