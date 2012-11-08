Blacberry 10, devlet kurumları için sertifika aldı

BlackBerry telefonlarının üreticisi Research In Motion'un (RIM), en son modeli BlackBerry 10’un devlet kurumları tarafından kullanılması için sertifika aldığını duyurdu.

Yeni ürettiği telefonla eski günlerine geri dönmeyi planlayan BlackBerry'nin, bu şekilde kritik bir başarı elde etmiş olduğu ifade edildi.

Kanadalı akıllı telefon üreticisi olarak bilinen RIM, BlackBerry 10 için ABD hükümeti tarafından verilen Federal Information Processing Standard (Federal Bilgi İşleme Standardı) sertifikası aldığını açıkladı.

Böylece, en yeni BlackBerry modelinin ve RIM’in sunduğu yeni kurumsal yönetim yazılımı Enterprise Service 10’un, piyasaya sürüldükleri günden beri ABD hükümetine bağlı kurumlarda kullanılmasını planladıkları açıklandı.

RIM, BlackBerry 10 için aldığı FIPS 140-2 sertfikasıyla, devlet kurumlarının ‘güvenlik’ konusundaki önyargılarını yıktıklarını belirtti. Şirket, özellikle hassas bilgiler üzerinden çalışan sanayi ve diğer büyük kurumların BlackBerry 10 tercih edebileceğini, akıllı telefonlarda depolanan verilerin güvenli tutulması ve şifrelenmesi için gerekli standardı sunduklarını ifade etti.

Konu hakkında açıklama yapan RIM’in güvenlik sertifikaları direktörü David MacFarlane, “Veri depolama ve şifreleme alanında kusursuz teknolojiyi temsil eden FIPS’i, BlackBerry 10’u sunmadan elde etmiş olmak, güvenlik ekibimizin başarısını ortaya koyuyor.

BlackBerry 10, üstün bir kullanıcı tecrübesi, iş ve şahsi bilgilerin aynı cihaz üzerinde ayrı olarak depolanması imkanı, yöneticiler için daha kolay Bilişim Teknolojileri (IT) yönetimi ve ortamı sağlayacak” dedi.