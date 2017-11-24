BKM’den sosyal girişimde dayanışma için SosyalUp

İstanbul, 24 Kasım (DHA) – Bankalararası Kart Merkezi\'nin (BKM) öncülük ettiği Türkiye\'nin sosyal fayda odaklı ilk iletişim platformu olan SosyalUp, sivil toplum bilincini yükselterek, sosyal problemleri çözmeye odaklanan aktörleri bir araya getiriyor.

BKM\'nin öncülüğüyle açılan SosyalUp sitesi; STK\'lar, sosyal girişimler, akademisyenler, sivil girişimler ve gönüllüleri kapsayan büyük bir ekosistem için haber, nitelikli içerik, iletişim ve etkileşim olanağı sunuyor.

SosyalUp sitesi üzerinden sosyal girişimcilik ekosistemindeki tüm gelişmeler, çalışmalar ve atılan adımlar ile toplumlara nasıl bir fayda ve değer üretildiği izlenebilecek.

Kurumsal ve bireysel anlamda doğru kaynağa hızlı erişilebilirliği sağlayan, nitelikli içerikleri kamuoyuyla paylaşan ve sosyal fayda amacıyla çalışan her kesimi destekleyecek bir iletişim platformu olan SosyalUp ile STK\'lara yeni iletişim fırsatları sağlanarak bağış kültürünün dijital olanaklarla gelişmesine de katkı sunulacak.

Bağış kültüründe dijitalleşme etkisi

BKM, Türkiye\'deki bağış oranlarının düşük olması gerçeğinden hareket ederek, sunduğu teknoloji altyapısıyla toplum ile STK\'lar arasında köprüler kurmayı misyon edindi.

Başlattığı e-bağış seferberliği kapsamında BKM Express aracılığıyla STK\'lara saniyeler içerisinde hızlı, güvenli ve kolay bağış toplanması sağlandı.

Toplam 176 bin dijital bağış işlemi sonucunda elde edilen 3.5 milyon lira çeşitli STK\'lara ve vakıflara aktarıldı.

BKM Express\'e “Pozitif Sosyal Etki” ödülü

Türkiye\'nin ulusal dijital cüzdanı BKM Express, kullanıcılarına sağladığı hızlı kolay ve güvenli alışveriş deneyiminden sonra Türkiye\'yi e-bağış kavramıyla da tanıştırdı. Sosyal faydayı hedefleyen bu proje sayesinde “Dönüştüren Pazarlama Etkisi-Pozitif Sosyal Etki (Toplumsal Alan)” kategorisinde Felis Ödülü\'nün sahibi oldu.

Bağış kültürünün daha adil bir toplumun anahtarı olduğunu belirten BKM Genel Müdürü Dr. Soner Canko, “Sağlık, çocuklar, kadınlar, hayvanlar, doğa gibi farklı alanlarda sorunların çözümü ve ihtiyaç sahiplerine destek olmak için çalışan sivil toplum kuruluşları, amaçlarını yerine getirebilmek için bağışlara ihtiyaç duyuyor\" dedi ve ekledi:

\"ABD\'de kişi başı ortalama bağış miktarı bin 150 dolar civarındayken, Türkiye\'de bu rakam ne yazık ki 17 lira ile sınırlı.

\"Bağış toplanmasının önündeki engellerden biri geleneksel yöntemlere duyulan güvensizlikti.

\"BKM Express ile başlattığımız e-bağış seferberliğiyle, teknoloji altyapısını sivil toplum alanına taşıyarak, bağışların dijital ortamın kolaylık, hız ve güven avantajıyla toplanmasını sağladık.

\"SosyalUp platformumuzla da gelecek günlere ışık tutup toplumu ileriye taşıyacak bir bilgi havuzu oluşturmayı hedefliyoruz.

\"Sivil toplum için bir dayanışma zemini oluşturmaktan ve bu alanda ödüllendirilmiş olmaktan mutluluk duyuyoruz.\" (Fotoğraflı)