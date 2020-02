BKM'den para kavramı ve değişen teknolojiye ilişkin iki kitap

İstanbul, 5 Temmuz (DHA) – Bankalararası Kart Merkezi (BKM) Yayınları, günümüz para kavramını değişen teknoloji ile birlikte değerlendirirken, “Paranın Serüveni” ve “Blockchain 101 v.2” isminde yeni iki kitabını tanıttı.

Kitapseverler, Paranın Serüveni ve Blockchain 101 v.2 kitaplarını www.bkm.com.tr adresi üzerinden Kaçuv ve Darüşşafaka’ya bağış yaparak indirebiliyorlar.

BKM, dijital dönüşümün her alanda olduğu gibi finans ve bankacılık alanında da etkisini hissettirirken para kavramının da bu değişime bağlı olarak farklılaştığını ve mobil ödemeler, nesnelerin interneti, biyometrik ödemeler, kasasız mağaza deneyimi, blockchain teknolojileri ve dijital kimliklerin günlük hayattaki yerinin her geçen gün arttığını vurguluyor.

BKM\'nin konuyla ilgili açıklamasında şu bilgiler yer aldı:

“BKM olarak, bu teknolojilerin hayatlarımızı nasıl etkileyeceğini ve dönüştüreceğini anlamaya odaklanıyor; nakitsiz ödemeleri yaygınlaştırma hedefini sahiplenen bir kurum kimliğiyle, uygun çözümleri üretmek için çalışıyoruz.

\"Bu dönüşümde okurlara keyifli bir yolculuk yaşatmak ve aynı zamanda ışık tutmak amacıyla, BKM Yayınları bünyesine eklenen iki kitabı sizlerle paylaşmak isteriz. Ahmet Usta tarafından, FinTech dünyasının önemli fikir önderlerinden David Birch\'ün paranın geçmişten bugüne yolculuğunu ve geleceğini aktardığı Before Babylon, Beyond Bitcoin isimli kitabını temel alarak hazırlanan Paranın Serüveni\'nde bizim anladığımız para kavramından ‘bizleri anlayan’ para tanımına nasıl ilerlediğimizi okuyacaksınız.

“Ahmet Usta ve Serkan Doğantekin tarafından kaleme alınan Blockchain 101 v.2 kitabında ise; gelecek yıllarda tüm dünyayı derinden etkileyecek, en az internetin geleneksel iş dünyasına etkisi kadar yenilikçi modelleriyle günümüz iş dünyasını yeniden dönüştürecek blockchain teknolojisi, bu teknolojinin potansiyeli ve temel kavramları herkesin anlayabileceği yalın bir dille anlatıldı.”

