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BKM oyuncusu Metin Yıldız, eşini dövdüğü iddiasıyla gözaltına alındı

Oyuncu Metin Yıldız, eşi Elvan Yıldız'ın çığlıklarını duyan komşularının polisi aramaları üzerine geceyi polis merkezinde geçirdi

31 Mart 2012 15:38

 

Bir televizyon kanalında yayınlanan ‘Alemin Kıralı' dizisinde eşini sürekli döven Kubat karakteriyle tanınan BKM oyuncusu Metin Yıldız, eşi Elvan Yıldız'ı dövdüğü iddiasıyla geceyi polis merkezinde geçirdi
 
Eşi Elvan Yıldız'ı daha önce dövdüğü gerekçesiyle boşanacakları ileri sürülen Metin Yıldız, iddiaya göre, eşi Elvan Yıldız ile birlikte balıkçı lokantasında içki içti. Siyavuşpaşa Sarmaşık Sokak üzerinde evlerine dönen Yıldız çifti, saat 03.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı. Kavgaya dönüşen tartışmada Metin Yıldız eşi Elvan Yıldız'a yumruk attı. Elvan Yıldız'ın çığlıkları üzerine komşuları durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis Metin ve Elvan Yıldız'ı şikayetçi oldukları gerekçesiyle Bahçelievler Polis Merkezi'ne getirdi.
 

Elvan Yıldız'ın yüzündeki şişlikler dikkat çekti

 
Polislere kendisinin dövüldüğünü söyleyen Elvan Yıldız, darp raporu alınmak üzere Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Burada yapılan sağlık kontrolünün ardından Elvan Yıldız, polis merkezinde ifade verdi. Eliyle yüzünü gizlemeye çalışan Elvan Yıldız'ın yüzündeki şişlikler dikkatleri çekti. Elvan Yılız, basın mensuplarının sorularına yanıt vermeyerek polis otomobiliyle evine gitti. İfadede veren Metin Yıldız çıkışta, "Ben polis çocuğuyum. Ziyarete geldim" dedi. Metin Yıldız, basın mensuplarının "Eşinizi dövdüğünüz iddia ediliyor" sorusuna ise cevap vermedi. Yıldız çiftinin ifadelerinde birbirlerinden şikayetçi oldukları öğrenildi.

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