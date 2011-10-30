BKM oyuncusu Hamdi Kahraman kaza yaptı

T24 - BKM oyuncusu Hamdi Kahraman, Fatih'te otomobiliyle iki taksiye çarptı. Otomobili takla atan ünlü oyuncu kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.







Fatih'te, Beşiktaş Kültür Merkezi (BKM) oyuncusu Hamdi Kahraman, kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek yol ortasındaki demir korkulukları parçalayıp karşı yöne geçti.



Karşı istikametten gelen iki taksiye çarpan otomobil takla attı. Hamdi Kahraman kazayı hafif yaralı olarak atlatırken, her iki takside bulunan toplam 4 kişi ise yaralandı.



Kaza Fatih Atatürk Bulvarı Haşim İşcan Alt Geçidi'nde saat 03.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Taksim istikametine doğru seyir halinde olan BKM oyuncusu Hamdi Kahraman, aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yol ortasındaki demir korkulukları parçalayan otomobil, karşı yönden gelen Yıldıray Kılıç'ın kullandığı taksi ile Ahmet Yalçın yönetimindeki taksiye çarptı. Kahraman'ın içinde bulunduğu otomobil, çarpmanın etkisiyle takla atarak ters döndü.

Kaza, yolu trafiğe kapattı



Kazayı gören diğer sürücüler polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.



Kazada hafif şekilde yaralanan oyuncu Hamdi Kahraman, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada yaralanan taksi sürücüleri Yıldıray Kılıç ve Ahmet Yalçın ile taksilerde yolcu olarak bulunan Recep Demir ve Mahmut Zengin, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.



Kaza nedeniyle Atatürk Bulvarı Aksaray istikameti trafiğe kapandı. Kazaya karışan araçların çekiciyle yoldan kaldırılmasının ardından trafik tekrar açıldı. Kazanın görgü tanıkları, Taksim istikametine ilerleyen otomobilin birden yol ortasındaki demir korkulukları aşarak karşı şeride geçtiğini ve iki taksiye birden çarptığını söyledi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.



