BKM: Kartlı ödemeler Ocak'ta yüzde 22 artışla 60 milyar lirayı aştı

İstanbul, 22 Şubat (DHA) – Bankalararası Kart Merkezi\'nin (BKM) açıkladığı Ocak verilerine göre kartlı ödemeler tutarı Ocak ayında yüzde 22 artarak 60 milyar lirayı aştı ve 60.7 milyar lira oldu.

BKM\'nin verilerine göre, 2017 yılında yüzde 15 ile sağlıklı bir büyüme gösteren kartlı ödemeler, bu yıl da büyümeyi sürdürüyor. 2017 yılı ocak ayında 49.9 milyar lira olan kartlı ödeme tutarı bu yıl Ocak ayında yüzde 22 artışla 60.7 milyar liraya çıktı.

BKM’nin açıkladığı verilere göre, Ocak sonunda Türkiye\'de 62.7 milyon kredi kartı, 133.3 milyon adet banka kartı kullanılıyor. BKM\'den yapılan açıklamaya göre, kredi kartı sayısında Avrupa\'da en çok karta sahip İngiltere, banka kartı sayısında ise Almanya\'nın önünde yer alarak Avrupa\'da en çok karta sahip ülke konumunu bu yıl da koruyan Türkiye, kart kabul noktasında ise yaklaşık 2.4 milyon adet kabul noktasıyla Avrupa\'da en çok terminale sahip İtalya\'nın önünde yer alıyor.

İnternetten yapılan ödemeler 10 milyar lirayı aştı

Genç nüfusun artışı ve dijital dönüşümün etkisiyle son 5 yılın en yüksek büyümesini gösteren internetten yapılan kartlı ödemeler ise ocak ayında MTV ödemelerinin de desteğiyle 10 milyar lirayı aştı. BKM\'nin verilerine göre, 2017 yılında yüzde 14.5 olan internetten ödemelerin toplam kartlı ödemeler içindeki payı ocak ayı içinde yapılan ödemelerde rekor bir paya yani yüzde 16.4\'e ulaşmış durumda.

Ocak\'ta vergilerin yarısından fazlası internetten ödendi

En çok kartlı ödeme artışı görülen sektörlerden biri de 2017\'de “kamu-vergi ödemeleri” sektörüydü. Motorlu Taşıtlar Vergisi\'nin (MTV) ilk taksitlerinin de ödendiği Ocak ayında, bu ödemeleri kapsayan “kamu-vergi ödemeleri” sektöründe kartlarla 3.3 milyar liralık ödeme yapıldı. Toplam kartlı ödemelerin yüzde 6.0\'sına denk gelen bu tutarın 1.9 milyar lirası yani yüzde 57\'si internetten yapıldı. Ödemelerin yarısı yani 1.6 milyar lirası ise taksitli olarak gerçekleşti. BKM açıklamasında, \"Finansal okuryazarlık oranının yükselmesiyle birlikte bilinçlenen kullanıcılar artık kartlarını bütçelerini etkin yönetebilmek için vergi gibi zorunlu ödemelerde daha çok kullanıyor\" denildi.

Türkiye hala Avrupa\'nın 1 numaralı kart pazarı

Hem kart tarafında hem de kart kabul noktasında dünyanın birçok ülkesinden önde bulunan Türkiye\'nin bu yıl da Avrupa\'da birinci sırada yer aldığının altını çizen BKM Genel Müdürü Dr. Soner Canko, “Ancak genç nüfusumuz, ekonomik potansiyelimiz ve sahip olduğumuz güçlü kartlı ödemeler altyapısı göz önünde bulundurulduğunda hanehalkı harcamalarında kartlı ödemelerin daha yüksek bir pay alması mümkün” dedi.



Kartların vergi gibi kamu ödemelerinde çok önemli bir ödeme aracı olduğunu vurgulayan Canko; vergi daireleri, sigorta prim ödemeleri, tapu müdürlükleri, noterler, araç muayene istasyonları ve kamu hastaneleri gibi günlük hayatın her alanında yer alan kamu kurumlarında kart kabulünün daha da yaygınlaşmasının, nakitsiz ödemeler toplumu hedefine büyük ivme kazandıracağını belirtti.

Ayrıca toplu taşıma ödemelerinin temassız teknolojisi sayesinde dijitalleşmesi ve kazanılan kullanıcı deneyimi sayesinde kartlı ödemelerin diğer nakit yoğun alanlara da girebileceğini vurgulayan Canko, “Bu sayede kayıt dışı ekonominin kayıt altına alınması, vergi gelirlerinin artması ve banka müşterisi olmayan kesimin finansal sistem içerisine alınması gibi birçok ekonomik ve toplumsal fayda sağlayabiliriz” dedi.

Sevgililer Günü haftasında en fazla artış kuyumculuk sektöründe

Öte yandan BKM, Sevgililer Günü\'ne ilişkin verileri de açıkladı. Kartlı ödeme tutarlarına bakıldığında 2017 yılında 1.9 milyar lira olan kartlı ödeme tutarınının yüzde 16 artarak bu yıl 2.2 milyar lira seviyesine ulaştığı görülüyor.

Sevgililer Günü\'nü içeren 8-14 Şubat haftasında kartlarla yapılan ödemelerde ayın bir önceki haftasına göre yüzde 75 artışla kuyum en fazla artış gösteren sektör olurken yüzde 15 artışla sağlık ürünleri/kozmetik ve yüzde 10 artışla elektronik eşya sektörü en fazla artış gösteren diğer sektörler arasında yer aldı. Bu üç sektörde yapılan ortalama işlem tutarı ise 226 lira olarak gerçekleşti. 14 Şubat özelinde ise en fazla kartlı ödemenin saat 18.00-19.00 arasında gerçekleştiği görüldü, yani hediyelerimizi son dakikaya bırakıyoruz. (Fotoğraflı)