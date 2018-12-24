BKM: İnternetten yapılan kartlı ödemeler yıllık yüzde 47 arttı

İstanbul, 24 Aralık (DAH) - Bankalararası Kart Merkezi (BKM), Kasım ayı verilerine göre, Kasım ayında internetten yapılan kartlı ödemeler tutarı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 47 arttı.

BKM verilerine göre, Kasım ayı sonunda Türkiye’de kullanılan kredi kartı adedi, bir önceki yıla göre yüzde 6.0 artışla 65.9 milyon adede ve banka kartı adedi yüzde 11 artışla 144.5 milyon adede yükseldi.

BKM verilerine göre, kartlarla yapılan ödemeler Kasım ayında yapılan toplam 72 milyar liralık ödemenin 63.3 milyar lirası kredi kartlarıyla, 8.7 milyar lirasında banka kartlarıyla yapıldı. Büyüme oranları özelinde incelendiğinde, banka kartıyla yapılan ödemeler bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 35, kredi kartıyla yapılan ödemelerde de yüzde 20 olurken, toplam kartlı ödemeler büyümesi yüzde 21 oldu.

Kasım ayında yer alan özel günlerde yapılan kampanyaların da etkisiyle banka kartları ve kredi kartları ile toplam 13.5 milyar liralık rekor tutarda internetten ödeme gerçekleşti. Kasım 2017 ile kıyaslandığında büyüme oranı yüzde 47 olurken, toplam kartlı ödemeler büyümesinin çok üzerinde büyüme görüldü. Bir önceki yılın Kasım ayında yüzde 15 seviyelerinde olan toplam kartlı ödemeler içindeki internetten ödemeler payı yüzde 18’in üzerinde çıktı.

Kasım ayında yapılan internetten kartlı ödemelerin sektörel dağılımı incelendiğinde ise 350 milyon lira ve geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 156 artışla sağlık ürünleri/kozmetik, internetten en fazla kartlı ödeme artışı görülen sektör oldu. 1.21 milyar lira ve yüzde 113 artışla giyim ve aksesuar, 85 milyon lira ve yüzde 66 artışla çeşitli gıda, 984 milyon lira ve yüzde 55 artışla seyahat acenteleri ve 232 milyon lira ve yüzde 50 artışla mobilya ve dekorasyon sektörü internetten en fazla kartlı ödeme artışı görülen diğer sektörler arasında yer aldı.

Bir önceki yılın Kasım ayında 26.6 bin işyerinden internetten kartlı ödeme yapılırken, 2018 Kasım ayında internetten ödeme gerçekleşen iş yeri adedi yüzde 19 artışla 31.8 bin oldu.

İnternetten ödeme yapan kartlar incelendiğinde, bir önceki yılın Kasım ayında 11.7 milyon farklı karttan ödeme yapılırken, 2018 Kasım ayında internetten yapılan ödemelerde kullanılan kart sayısı yüzde 21 artışla yaklaşık 14.2 milyon oldu ,

Genel Kartlı Ödeme Endeksi’nin 12 ay hareketli ortalama gelişimi incelendiğinde, Kasım ayında bir önceki yıla göre nominal olarak yüzde 207 ve reel olarak ise yüzde 4.5 büyüme görüldü.

Hane Halkı Kartlı Ödeme Endeksi’nin 12 ay hareketli ortalama gelişimi incelendiğinde, Kasım ayında bir önceki yıla göre nominal olarak yüzde 18.2 ve reel olarak yüzde 2.3 büyüme görüldü.