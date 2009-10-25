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Kültür-Sanat

BKM herkese Singin' In The Rain söyletecek

Dünyanın önemli eserlerini İstanbullularla buluşturan BKM, 3 Kasım'dan itibaren dünyanın en ünlü şarkısını sahnelendirecek

25 Ekim 2009 03:00

Dünyanın önemli eserlerini İstanbullularla buluşturan BKM, 3 Kasım'dan itibaren dünyanın en ünlü şarkısını sahnelendirecek

Dünya sahnelerinin önemli eserlerini İstanbullu sanatseverlerle buluşturmaya devam eden BKM, 3 Kasım'dan itibaren de Tim Maslak Show CenteR sahnesinden dünyanın en ünlü şarkısını  geçirecek: SINGIN' IN THE RAIN!!!

Turnelerine Yunanistan'da devam eden müzikalin biletleri tükendi! 3000 kişi kapasiteli Badminton Theater'da 1 hafta sürecek gösteriler için salona sandalye eklenerek kapasite bir miktar arttırılmaya çalışılıyor. İzleyenlerin tüm şarkılara eşlik ettiği ve çoğu sahnesinde ayakta dans ederek katıldığı müzikal, sessiz film günlerinden sesli filmlere geçiş dönemini anlatıyor.

Müzikalin hikayesinde sanat dünyasının perde arkasında iyi ve kötü adamlar var. Sessiz filmlerin son kahramanları Don Lockwood ve Lina'nın hikayesinde şarkılara ve danslara eğlence ve romantizm eşlik ediyor.

Müzikale ve aynı isimli sinema başyapıtına ismini veren şarkı 1930'lu yıllara ait. Ama şarkı tüm dünyada Gene Kelly'in yönetmenliğini yaptığı ve başrolünü   Jean Hagen ve Donald O'Connor ile paylaştığı müzikal film ile tanındı. 1952 yılında çekilen film hala sinema tarihinin en başarılı müzikal filmlerinden biri olarak anılıyor.

Müzikal'de Singin' In The Rain'in yanı sıra "All I do is dream of  you", "Broadway melody", "Lucky star" gibi çok ünlü şarkılar da yer alıyor.

Gösterinin biletleri biletix ve BKM Gisesi'nde... BKM Gise Tel 212 236 18 18

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