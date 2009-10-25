BKM herkese Singin' In The Rain söyletecek

Dünyanın önemli eserlerini İstanbullularla buluşturan BKM, 3 Kasım'dan itibaren dünyanın en ünlü şarkısını sahnelendirecek
Dünya sahnelerinin önemli eserlerini İstanbullu sanatseverlerle buluşturmaya devam eden BKM, 3 Kasım'dan itibaren de Tim Maslak Show CenteR
sahnesinden dünyanın en ünlü şarkısını geçirecek: SINGIN' IN THE
RAIN!!!
Turnelerine Yunanistan'da devam eden müzikalin biletleri tükendi! 3000 kişi kapasiteli Badminton Theater'da 1 hafta sürecek gösteriler için salona
sandalye eklenerek kapasite bir miktar arttırılmaya çalışılıyor.
İzleyenlerin tüm şarkılara eşlik ettiği ve çoğu sahnesinde ayakta dans
ederek katıldığı müzikal, sessiz film günlerinden sesli filmlere geçiş
dönemini anlatıyor.
Müzikalin hikayesinde sanat dünyasının perde arkasında iyi ve kötü adamlar var. Sessiz filmlerin son kahramanları Don Lockwood ve Lina'nın hikayesinde şarkılara ve danslara eğlence ve romantizm eşlik ediyor.
Müzikale ve aynı isimli sinema başyapıtına ismini veren şarkı 1930'lu
yıllara ait. Ama şarkı tüm dünyada Gene Kelly'in yönetmenliğini yaptığı
ve başrolünü Jean Hagen ve Donald O'Connor ile paylaştığı müzikal
film ile tanındı. 1952 yılında çekilen film hala sinema tarihinin en
başarılı müzikal filmlerinden biri olarak anılıyor.
Müzikal'de Singin' In The Rain'in yanı sıra "All I do is dream of
you", "Broadway melody", "Lucky star" gibi çok ünlü şarkılar da yer
alıyor.
Gösterinin biletleri biletix ve BKM Gisesi'nde... BKM Gise Tel 212 236 18 18